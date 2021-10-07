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07.10.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии COVID-19

Текст: Мария Волкова

На фоне пандемии коронавируса появились новые схемы дистанционного мошенничества, на которые попадаются многие доверчивые граждане. Полицейские перечислили наиболее распространенные способы, которыми пользуются злоумышленники.

К примеру, мошенники звонят пенсионерам и предлагают им проверить расстояние, на которое те могут отойти от дома. Воспользоваться этой "услугой" можно только после того, как пожилой человек сообщит данные своей банковской карты, предупредили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: iStock
Мошенники-хакеры научились подделывать лица и голоса

Другой распространенный вариант - это экспресс-тест на коронавирус. Граждане получают звонки якобы от сотрудников Минздрава с сообщениями о возможном контакте с зараженным. Анализ они предлагают сделать по предоплате, для чего деньги нужно перевести на счет мошенников или на указанный ими номер телефона.

Многие жители получают рассылку от некой благотворительной организации, банка или фонда с предложением внести небольшое пожертвование на борьбу с коронавирусом. Если пользователь перейдет по указанной ссылке и введет данные своей банковской карты, то станет жертвой мошенничества.

- В целях недопущения такого рода преступлений, полицейские распространяют среди населения памятки с информацией о том, как не попасться на уловки мошенников в условиях обострения эпидемиологической ситуации, - пояснили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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