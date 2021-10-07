В Оренбуржье 9 человек скончались из-за контрафактного алкоголя

В Оренбуржье начата проверка по факту смерти девяти человек. Предполагается, что причиной их гибели стало отравление контрафактным алкоголем.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, трагедия произошла в Ясненском и Домбаровском районах области. На место происшествия выехали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

По информации прокуратуры области, по факту отравления пяти жителей Домбаровского и четырех жителей Ясненского района суррогатным алкоголем Следственный комитет по региону возбудил два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Возраст погибших - от 36 до 73 лет. Все они скончались 6 и 7 октября. Несколько человек погибли по месту проживания - в поселке Красночабанский Домбаровского района, другие - в Восточной межрайонной больнице. Предварительный диагноз - токсическое действие этанола.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Кроме того, в регионе начата проверка исполнения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.