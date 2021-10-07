В Оренбуржье девушка подала в суд из-за "неуда" на экзамене в автошколе

Жительница Орска оспорила в суде результаты экзамена по вождению в автошколе. Девушка подала иск о признании незаконным решения инспектора БДД, который поставил ей оценку "не сдал". Заявительница просила обязать ответчика засчитать ей сдачу экзамена.

Как сообщила пресс-служба Кувандыкского районного суда, 28 июля орчанка сдавала второй этап практикума по вождению на получение прав категории "В". Испытания проходили в городе в условиях реального дорожного движения. Принимавший экзамен инспектор поставил ей неуд за ошибку: при совершении разворота задним ходом она создала помеху КамАЗу, который был вынужден остановиться. С таким решением заявительница не согласилась - по ее словам, грузовик на момент маневра находился далеко от учебного автомобиля и приблизился лишь когда она остановилась по команде экзаменатора. Кроме того, в экзаменационном листе инспектор по невнимательности указал, что она не уступила дорогу пешеходу на переходе, однако такого нарушения девушка не допускала.

Представители же административных ответчиков на суде заявили, что действия экзаменатора являются законными.

Исследовав доказательства, допросив свидетелей и просмотрев видеозапись экзамена, суд пришел к выводу, что девушка все же допустила грубую ошибку, и действия инспектора законны. В иске было отказано.

Решение в законную силу не вступило.