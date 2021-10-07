Володин взял на контроль ситуацию с пытками в тюремной больнице под Саратовом

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин заявил журналистам, что изучит ситуацию с пытками в межобластной туберкулезной больнице N1 УФСИН по Саратовской области.

Володин был избран в восьмой созыв ГД от Саратовского одномандатного избирательного округа.

"Я держу этот вопрос на контроле, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе".

Он назвал ситуацию недопустимой, добавив, что все, кто мог, но не предпринял нужных шагов для ее предотвращения, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее были опубликованы материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице N1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. Последовал также ряд увольнений.