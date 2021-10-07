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07.10.2021 17:31
Рубрика: Общество

Врач пояснила, в какой последовательности привиться от ковида и гриппа

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Заболеваемость COVID-19 бьет прошлогодние показатели, но если прошлой осенью практически не фиксировались другие распираторно-вирусные заболевания, сейчас эпидпорог по ним превышен.

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпипидпорога на 77 процентов, такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты опасаются, что один тяжелый вирус может наложиться на другой, тогда дальнейший ход событий трудно спрогнозировать.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В ГУМе на Красной площади в день могут сделать прививку 5 тысяч человек

Как защитить себя и близких, поможет ли одна прививка или лучше сделать сразу две? В какой последовательности стоит вакцинироваться, рассказала врач-инфекционист городской поликлиники Пензы Нина Тарасова.

- В сложившейся ситуации лучше привиться сначала от коронавирусной инфекции, потому что время для вакцинации от гриппа еще есть, обычно эпидсезон начинается в середине декабря. Актуальность прививки от COVID-19 на сегодня гораздо выше. Хочу обратить внимание - между прививками должно пройти не менее месяца, - пояснила инфекционист.

От гриппа рекомендовано вакцинироваться сотрудникам здравоохранения, образования, торговли и социальным работникам. Показаны обе прививки - от COVID-19 и гриппа - людям старше 65 лет. У них течение заболеваний осложняется в силу возрастных особенностей.

Сейчас в красной зоне проходят лечение около четырех тысяч пензенцев. В реанимации находятся 140 человек, из них только один мужчина был привит от ковида. Врачи говорят, у него много других хронических заболеваний. Остальные пациенты реанимаций - не привитые.

На кислородной поддержке более 2 тысяч пациентов, подавляющее большинство также не вакцинированные. Им требуется более 12 тонн кислорода ежедневно. Бюджет дополнительно направляет свыше 100 миллионов рублей ежемесячно на обеспечение лекарствами и содержание в стационарах пациентов с коронавирусом. Курс лечения каждого в среднем обходится в 90 тысяч рублей.

В Пензе от гриппа ежедневно прививают до пяти тысяч человек, от коронавирусной инфекции - около 500. По данным управления Роспотребнадзора, на середину октября от COVID-19 вакцинированы 140 тысяч жителей региона, от гриппа - около 190 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация

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