Более 600 единиц оборудования поступят в первичное звено здравоохранения

В правительстве Новосибирской области состоялось совещание под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова. Его участники обсудили реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения региона на 2021-2025 годы нацпроекта "Здравоохранение", а также проведение массовой прививочной кампании.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения области Александр Колупаев, только по областной программе в 2021 году медицинские организации первичного звена получат свыше 600 единиц нового оборудования и 86 единиц санитарного транспорта. Кроме того, продолжается строительство врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в селе Верх-Тула. Техническая готовность объекта достигла 85 процентов.

Замминистра также представил отчет о выполнении показателей нацпроекта "Здравоохранение" по таким направлениям, как борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение и первичная медико-санитарная помощь.

В ходе совещания Юрий Петухов подчеркнул, что руководители муниципалитетов должны оказать максимальную поддержку главным врачам и активнее осуществлять контроль за сроками и ходом капремонта учреждений здравоохранения и строительством ФАПов.

На совещании также обсудили ход кампании по вакцинации от коронавируса. Первый вице-губернатор поручил усилить на местах работу с трудовыми коллективами по разъяснению важности вакцинации. В числе других приоритетов - рейды, температурный контроль на рабочих местах, проверка соблюдения на предприятиях масочного режима. Особое внимание Юрий Петухов призвал уделить вакцинации пожилых граждан, а также учащихся высших и средних специальных учебных заведений и работников сферы образования.