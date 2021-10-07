В Красноярске у 72 школьников проявились симптомы отравления

Следственный комитет начал проверку информации о массовом отравлении школьников в Красноярске, сообщили в региональном главке ведомства.

Проверка организована после публикаций СМИ о плохом самочувствии учеников одной из школ города. По данным СК, признаки инфекционного заболевания или пищевого отравления проявились у 72 школьников, 20 из них обратились в медучреждения.

Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в школьной столовой. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Между тем региональное управление Роспотребнадзора опубликовало в своем Telegram-канале данные о промежуточных результатах санитарно-эпидемиологического расследования в школе. Предварительный диагноз "острая кишечная инфекция" установлен у шести учеников разных классов. Расследование продолжается.