Как удержать молодежь в Кузбассе

Новости

Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку 12:19
Лукашенко встретился со спецпосланником президента Венесуэлы 12:15
Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в университете 12:04
Сенатор: Московское представительство НАТО могут сократить 11:59
"Единая Россия" предложит возглавить думскую комиссию по этике Терешковой 11:56
Сбежавший из ковидной больницы вологжанин заплатит 15 тысяч рублей 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 5404 новых случая COVID-19 11:54
Вышел новый трейлер "Летчика" с Петром Федоровым 11:49
Видео: В Беларуси выпустили детскую куклу с искусственным интеллектом 11:45
У туристического сервиса Russpass появилось мобильное приложение 11:37
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии 11:34
Ученые ДВФУ взяли пробы на Козельском полигоне на Камчатке 11:32
Президент Южной Осетии поблагодарил Путина за надежный мир 11:27
В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины 11:20
На Колыме введут экспресс-тестирование на COVID-19 в детсадах и школах 11:17
Мошенники-хакеры научились подделывать лица и голоса 11:15
Истребители США заржавели на два миллиарда долларов 11:10
Патриарх поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:08
СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения человека в метро 10:58
Дания и Швеция прекратили прививать молодых людей вакциной Moderna 10:57
Рафик Загрутдинов: В столице строятся 34 объекта здравоохранения 10:57
Цены на газ в Европе рухнули ниже 1000 долларов 10:56
В "Сириусе" начали разработку РНК-вакцин для лечения инфекций 10:53
Экс-футболист "Спартака" признался в участии в договорных матчах 10:43
Цена на газ в Европе упала ниже 1110 долларов 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 11:07
Рубрика: Власть

Как удержать молодежь в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 230(8581)
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с президентом России поднял проблему, актуальную для всех сибирских регионов. "Надо удерживать молодежь, она убегает - это очень серьезный вопрос", - так он аргументировал адресованные главе государства просьбы.

Они касались, правда, только Кемеровской области. В частности, состояния социальной инфраструктуры региона. Губернатор отметил, что по меньшей мере три десятка поликлиник в Кузбассе проще снести и построить новые - по региональной программе и при федеральной поддержке. А вот детские сады все же дешевле отремонтировать. Ведь реконструируют же школы.

В Минздраве придумали, как привлечь к вакцинации молодежь

Правда, обращений родителей учащихся на президентскую прямую линию по-прежнему много. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта даже предложили проверить материально-техническое состояние всех школ Кузбасса. Потому что в программу нужно включать сначала те, которые не ремонтировали десятилетиями. А не те, руководство которых первым подготовило проектную документацию. Она, к слову, денег стоит, которые есть не у всех территорий, особенно сельских.

Кроме новых поликлиник, школ и детсадов, Кузбассу, по словам Цивилева, нужны особая экономическая зона и два города-миллионника. А также еще одна взлетно-посадочная полоса - в известным горнолыжном курорте Шерегеше. Ведь Кузбасс собирается зарабатывать не только на традиционных угле и металле, но и на развитии туризма. Шерегеш, включенный в число приоритетных проектов, к 2024 году, как ожидается, будет принимать более двух миллионов отдыхающих. И не только зимой.

Крупные инвесторы-отельеры уже готовят проекты. Не хватает лишь аэропорта в семи километрах от горы. Точнее, терминал за счет частных инвестиций появится, а областные власти построят дороги и коммуникации. Но чтобы Шерегеш мог претендовать на звание одного из лучших горнолыжных курортов мира, нужна ВПП за 2,8 миллиарда рублей - для лайнеров разного класса. И уж тогда, уверено кузбасское руководство, беспересадочный турпоток из всех крупных городов России будет обеспечен.

- Мы заказали проект, пошли на риск, и инвестор, который готов построить терминал, проектирует сейчас эту полосу. В рамках проекта все будет уточнено. Мы в ближайшее время получим уже окончательные параметры ВПП под разные типы самолетов, - отметил губернатор.

Трутнев рассказал, чем Дальний Восток привлекателен для молодежи

Следующее предложение к президенту оказалось еще более неожиданным: создать города-миллионники на базе Кемерова и Новокузнецка. Сейчас много молодежи уезжает оттуда не ради отдыха, а насовсем. А в многочисленные моногорода области и вовсе мало кто возвращается.

Изменит ли ситуацию поквартальный снос частного сектора и строительство на его месте современных домов в областных столицах? Ведь одних новостроек мало - люди должны иметь возможность приобрести это жилье, а значит, нужны хорошая работа и четкие перспективы развития, которые будут стимулировать остаться в родном городе.

Таким образом, если в Кузбассе хватит высокотехнологичных, достойно оплачиваемых рабочих мест, действительно доступного и комфортного жилья, а также детских садов, образовательных учреждений, больниц, поликлиник и так далее, то молодые люди будут готовы связать свою судьбу с малой родиной.

Прямая речь

Сергей Ващенко, зампредседателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации:

- Должен быть комплекс мероприятий на десятилетия вперед. Мероприятий как общенационального, так и регионального уровней. Предполагаем, что это позволит, с одной стороны, сократить отток населения из Кузбасса, с другой - увеличить количество людей, которые переедут в наш регион. Включая и соотечественников, проживающих сегодня за рубежом. И в этом направлении уже есть хорошие наработки. Отдельно отмечу, что речи о принудительном переселении или закрытии других населенных пунктов Кузбасса не идет и идти не будет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии
Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина
Политолог Рар назвал абсурдом борьбу Европы с "Северным потоком-2"
Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения