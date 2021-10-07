Как удержать молодежь в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с президентом России поднял проблему, актуальную для всех сибирских регионов. "Надо удерживать молодежь, она убегает - это очень серьезный вопрос", - так он аргументировал адресованные главе государства просьбы.

Они касались, правда, только Кемеровской области. В частности, состояния социальной инфраструктуры региона. Губернатор отметил, что по меньшей мере три десятка поликлиник в Кузбассе проще снести и построить новые - по региональной программе и при федеральной поддержке. А вот детские сады все же дешевле отремонтировать. Ведь реконструируют же школы.

Правда, обращений родителей учащихся на президентскую прямую линию по-прежнему много. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта даже предложили проверить материально-техническое состояние всех школ Кузбасса. Потому что в программу нужно включать сначала те, которые не ремонтировали десятилетиями. А не те, руководство которых первым подготовило проектную документацию. Она, к слову, денег стоит, которые есть не у всех территорий, особенно сельских.

Кроме новых поликлиник, школ и детсадов, Кузбассу, по словам Цивилева, нужны особая экономическая зона и два города-миллионника. А также еще одна взлетно-посадочная полоса - в известным горнолыжном курорте Шерегеше. Ведь Кузбасс собирается зарабатывать не только на традиционных угле и металле, но и на развитии туризма. Шерегеш, включенный в число приоритетных проектов, к 2024 году, как ожидается, будет принимать более двух миллионов отдыхающих. И не только зимой.

Крупные инвесторы-отельеры уже готовят проекты. Не хватает лишь аэропорта в семи километрах от горы. Точнее, терминал за счет частных инвестиций появится, а областные власти построят дороги и коммуникации. Но чтобы Шерегеш мог претендовать на звание одного из лучших горнолыжных курортов мира, нужна ВПП за 2,8 миллиарда рублей - для лайнеров разного класса. И уж тогда, уверено кузбасское руководство, беспересадочный турпоток из всех крупных городов России будет обеспечен.

- Мы заказали проект, пошли на риск, и инвестор, который готов построить терминал, проектирует сейчас эту полосу. В рамках проекта все будет уточнено. Мы в ближайшее время получим уже окончательные параметры ВПП под разные типы самолетов, - отметил губернатор.

Следующее предложение к президенту оказалось еще более неожиданным: создать города-миллионники на базе Кемерова и Новокузнецка. Сейчас много молодежи уезжает оттуда не ради отдыха, а насовсем. А в многочисленные моногорода области и вовсе мало кто возвращается.

Изменит ли ситуацию поквартальный снос частного сектора и строительство на его месте современных домов в областных столицах? Ведь одних новостроек мало - люди должны иметь возможность приобрести это жилье, а значит, нужны хорошая работа и четкие перспективы развития, которые будут стимулировать остаться в родном городе.

Таким образом, если в Кузбассе хватит высокотехнологичных, достойно оплачиваемых рабочих мест, действительно доступного и комфортного жилья, а также детских садов, образовательных учреждений, больниц, поликлиник и так далее, то молодые люди будут готовы связать свою судьбу с малой родиной.

Прямая речь

Сергей Ващенко, зампредседателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации:

- Должен быть комплекс мероприятий на десятилетия вперед. Мероприятий как общенационального, так и регионального уровней. Предполагаем, что это позволит, с одной стороны, сократить отток населения из Кузбасса, с другой - увеличить количество людей, которые переедут в наш регион. Включая и соотечественников, проживающих сегодня за рубежом. И в этом направлении уже есть хорошие наработки. Отдельно отмечу, что речи о принудительном переселении или закрытии других населенных пунктов Кузбасса не идет и идти не будет.