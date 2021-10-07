Кузбасс увеличил экспорт шоколада

Экспортные поставки продукции АПК и пищепрома из Кузбасса в этом году составили 195,6 миллиона долларов - на 28 миллионов больше, чем годом ранее.

В списке импортеров - 41 страна. По данным Федеральной таможенной службы, максимальные объемы были отгружены в страны ближнего зарубежья - Казахстан, Киргизию, Латвию, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, а также в КНР. Товаропроизводителей Кемеровской области знают в США, Великобритании, Норвегии, Германии и Сербии.

Основную долю в экспортных поставках занимают кондитерские изделия и шоколад. Последнего в 2021-м отгрузили почти 34 тысяч тонн на 64 миллиона долларов - на 21 процент больше, чем год назад. Поставки мучных кондитерских изделий выросли до 45 тысяч тонн, а выручка от них превысила семьдесят миллионов долларов. И 14-процентную динамику роста продемонстрировали кондитерские изделия из сахара: более восьми тысяч тонн на двенадцать миллионов долларов. К слову, сладкая продукция сегодня выходит и на международные маркетплейсы. Так, например, в этом году на крупнейшей B2B площадке Alibaba появились сибирские леденцовые "петушки".

А по экспорту мучных кондитерских изделий угольный регион занимает лидирующие позиции в стране. Как уточнили в региональном экспортном центре, наиболее популярны за границей вафли, печенье, пирожные и кексы, сушки и сухари из Кузбасса. Самые большие объемы в этом году ушли в Казахстан, Киргизию и Беларусь. Страны СНГ - вообще основной импортер мучного из России.

Также спросом за границей пользуются кузбасские спирт-ные напитки, орехи, мороженое, зерновые и масличные культуры. С этого года регион начал экспортировать ячмень, гречиху, просо и семена льна. Овса за границу отправили на 0,8 миллиона долларов - 230 процентов к прошлогоднему объему, сушеного гороха - почти на миллион долларов (173 процента), а семян рапса - на 3,3 миллиона долларов (290 процентов).

Примечательно, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" сельхозтоваропроизводителям, увеличившим поставки рапса и сои, выплачивают государственные субсидии.

Тем временем

Сотрудники Сибирского таможенного управления вернули в федеральный бюджет 35 миллионов рублей, недоплаченных экспортерами семян рапса (их за семь месяцев 2021 года из Сибири за границу отгрузили 24,5 тысячи тонн на 14,3 миллиона долларов). Как сообщает пресс-служба СТУ, выявлено пятнадцать фактов уклонения от уплаты таможенных платежей. Выяснилось, что несколько предприятий Омской области и Алтайского края при декларировании семян завысили уровень содержания в них эруковой кислоты, чтобы снизить размер вывозной пошлины. По одному из фактов Сибирская электронная таможня возбудила уголовное дело: из Омской области в Китай экспортировали 194 тонны семян рапса на восемь миллионов рублей. В бюджет недоплатили 2,37 миллиона.