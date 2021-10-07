Почему в Новосибирске затянули с ремонтом дорог

В этом году в Новосибирске в нормативное состояние привели 1,7 миллиона квадратных метров дорог - показатель вырос в полтора раза. Однако горожане как никогда возмущены происходящим на дорогах города - грязь, разбитые тротуары, снятый асфальт.

К тому, что асфальт часто кладут в дождь, горожане уже привыкли. Фото: Татьяна Кравченко

Власти обещают, что все дорожно-строительные работы будут завершены к концу октября. Но неожиданно рано наступившее похолодание и даже мокрый снег явно не на их стороне.

В Центре управления регионом отмечают: в числе наиболее популярных тем обращений новосибирцев - по-прежнему дороги и благоустройство.

"К тому, что асфальт частенько кладут в дождь, горожане уже привыкли. В этом сезоне дорожники пошли дальше. На дворе октябрь, и осадки все чаще сопровождаются зарядами мокрого снега, а на многих улицах мегаполиса, в том числе центральных, покрытие снято и укладка нового асфальта еще только предстоит", - пишет пользователь паблика АСТ-54. "Посмотрите, по какой дороге я добираюсь с Плющихинского жилмассива в центр", "Вот уже почти месяц сотни жителей Новосибирска вынуждены перебираться через ямы, в которые должны уложить асфальт. Бордюрные камни неделю лежат возле Блюхера, 71. И в сухую погоду, и в дождь", - свои сообщения пользователи подтверждают фотографиями.

Многие задают вопрос: зачем надо было снимать асфальт с двухкилометрового участка улицы Кирова в начале сентября и поднимать пыль, если к укладке нового приступили в самую грязь - в октябре?

В ответ мэр Анатолий Локоть во время радиоэфира напомнил, что в 2021 году Новосибирск получил на ремонт дорог два миллиарда рублей, в основном по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД). В том числе 823 миллиона рублей муниципалитету выделено дополнительно по решению региональных властей.

- Эти средства позволяют нам отремонтировать 673 тысячи квадратных метров дорог. С учетом принятых ранее решений общий объем дорожного ремонта в Новосибирске составит 1,7 миллиона квадратных метров. Это десять процентов городских дорог. Если мы будем получать финансирование в таком же объеме еще хотя бы два года, то сможем полностью привести в нормативное состояние дорожное хозяйство Новосибирска, - отметил Анатолий Локоть.

По нацпроекту отремонтируют 35 объектов. При этом стоимость работ в рамках БКД обходится дороже, так как участок пути ремонтируют комплексно, заменяя или устанавливая ливневую канализацию, меняя грунт, вынося коммуникации, обустраивая тротуары.

В числе крупных объектов - улицы Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевская, Петухова (их сдадут в этом году), Ипподромская (срок сдачи - 2023 год). Так, улица Петухова станет длиннее почти на два километра, что позволит существенно улучшить транспортную доступность активно развивающегося Южно-Чемского жилмассива.

Дополнительные средства позволили включить в перечень ремонтируемых еще 85 участков, а экономия на торгах - одиннадцать. Кроме того, увеличено финансирование работ по созданию гостевых маршрутов и обустройству частного сектора. По наказам избирателей депутатам горсовета и областного заксобрания будет отремонтировано более ста участков дорог и тридцати участков тротуаров в кварталах индивидуальной жилой застройки. Всего на эти цели из регионального резервного фонда направлено 180 миллионов рублей дополнительно к заложенным в муниципальном бюджете пятидесяти миллионам.

- Решение о выделении городу средств принято в июле, после чего последовали обязательные конкурсные процедуры. И в итоге только в августе приступили к работам. Ремонт приходится вести в чрезвычайно сжатые сроки. Хотелось бы, чтобы средства приходили раньше. В идеале - в конце года, когда мы планируем бюджет на будущий год, - прокомментировал ситуацию глава города.

Между тем губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве потребовал ужесточить контроль качества дорожно-ремонтных работ, причем на стадии их выполнения.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, акцент сделан на материалах, поступающих с асфальтобетонных заводов, и технологиях дорожных работ. В 2020 году сотрудники министерства проверили 91 объект, в этом - уже 172. В Новосибирске из 74 объектов к 68 есть замечания к асфальтобетонному покрытию.

Кстати

Контролирующие органы не устроило качество покрытия главного моста города - Октябрьского. Из средств городского бюджета на ремонт объекта направлено 44 миллиона рублей. Подрядчику пришлось снять свежий асфальт и заново выполнить работы. Такое же решение принято в отношении моста на улице Трикотажной. Исправлять недоделки дорожно-строительные организации будут полностью за свой счет.