Почему в России не хватает сырья для молочной продукции

В 2020 году производство сырого молока в России выросло на 5,5 процента - до 20,6 миллиона тонн. Всего за последние семь лет объемы увеличились на тридцать процентов. Для российского рынка это колоссальный рост. Но для выпуска молочной продукции сырья по-прежнему не хватает - дефицит составляет примерно 4,5 миллиона тонн. Его компенсируют импортом из других стран, в первую очередь из Беларуси, в объеме примерно 3,8 миллиона тонн, а также использованием немолочных компонентов.

В прошлом году в стране существенно увеличилось и потребление "молочки", что стало неожиданностью для многих производителей. Объем внутреннего рынка составил почти 25 миллионов тонн. С чем это связано? Из-за пандемии были закрыты границы, и россияне, привыкшие отдыхать за рубежом, проводили отпуск дома либо путешествовали по нашим регионам. По статистике ОНН, в 2019 году российские туристы потратили за рубежом 34,5 миллиарда долларов - это свыше 2,2 триллиона рублей. Эти огромные деньги, которые обычно утекали из страны, а в прошлом году остались здесь. Их стали тратить в том числе и на молочную продукцию - и напрямую в магазинах, и в сегменте HoReCa.

Алтайский край как один из крупнейших производителей "молочки" тоже с этим столкнулся. У ряда предприятий выручка выросла в разы. Но в этом году, когда границы открыли, темпы роста потребления и производства, конечно, замедлились. Что же будет дальше и к чему готовиться отрасли?

Мы разработали четыре сценария развития событий до 2030 года. Первый вариант, конечно, супероптимистический - когда при стабильной экономике и сбалансированной государственной поддержке можно прогнозировать продолжение динамичного роста производства на 4,5-5,5 процента в год. Но мы видим, что таких условий у нас пока нет. Сдержанно-оптимистический сценарий предусматривает с 2022 года замедление роста, что связано с падением внутреннего спроса и стагнацией в экономике. Однако развитие внешней торговли позволит сохранить темпы роста на уровне среднемировых. Сдержанно-пессимистический прогноз показывает снижение уже в 2021 году. Причины те же: падение спроса, медленный выход из пандемии, стагнация. И совсем пессимистичное развитие событий в случае глобальных потрясений в политике и экономике, введении масштабных санкций в отношении России приведет к серьезному падению производства.

Все эти сценарии коррелируют с прогнозом потреб-ления. А оно у нас падает просто потому, что в стране снижается численность населения. И, по прогнозу Росстата, до 2030 года тренд на сокращение сохранится. Даже если потребление на душу населения будет расти, то в абсолютных цифрах оно все равно снизится.

Уже ясно, что резкий рост потребления 2020-го в этом году отыграет назад. Люди начали выезжать за границу, да и финансовая подушка безопасности не бесконечная. По самым оптимистичным прогнозам, рост потребления на душу населения может возобновиться в 2025-2026 годах. Но, скорее всего, спрос будет падать, чему способствует мода на альтернативные продукты. Это серьезный риск для всех производителей.

Учитывая негативную динамику внутреннего потребления, мы видим, что даже при самых благоприятных условиях отрасль не сможет развиваться без активного наращивания внешней торговли. Внутренний рынок просто не съест все, что выпускают наши предприятия. Так что экспорт - это основной фактор, от которого будут зависеть перспективы молочного производства в стране.

Уже сейчас ситуация на рынке развивается по пессимистическим сценариям: за первые полгода 2021-го рост производства составил всего два процента, а в некоторых крупных "молочных" регионах отмечено падение. В Алтайском крае выпуск сырого молока за полгода упал на 6,6 процента. Край входит в десятку крупнейших производителей молочной продукции, большая часть которой вывозится за пределы региона. С 2013-го по 2020 год производство "молочки" здесь стабильно росло, но при этом край испытывает дефицит сырого молока: перерабатывающих мощностей много, а сырья не хватает. Его приходится завозить из соседних сибирских регионов. А вот готовой молочной продукции на Алтае профицит почти в миллион тонн - этот объем как раз уходит в другие регионы и за рубеж.

Одним из самых растущих сегментов молочного рынка в последние семь лет было производство сыра. Правда, рост сыграл с ним злую шутку - сыр оказался в мышеловке. Особенно наглядно это видно на примере Алтайского края, где выпускают больше всего сыров в стране. С 2013-го по 2020 год объемы производства здесь выросли на 61,5 процента - с 58,3 до 94,1 тысячи тонн. Но в других регионах России сырная индустрия набирает обороты еще динамичнее: в Уральском федеральном округе, например, за семь лет производство выросло в четырнадцать раз.

Понятно, что это эффект низкой базы, ведь раньше в уральских регионах сыра почти не выпускали, а сейчас наращивают объемы. В результате рынок сыра в стране перенасыщен, и в алтайском сыре, который еще недавно многие российские регионы активно закупали, сегодня не так нуждаются. Поэтому в 2020 году, несмотря на высокий спрос, производство в Алтайском крае сократилось на один процент, а в этом году падение продолжилось.

Что же делать? Прежде всего увеличивать экспорт, а также развивать производство других молочных продуктов. Пока доля экспорта в общем объеме реализации сыра очень мала. Алтайскому краю надо наращивать поставки в Казахстан, Китай, Монголию. Но для этого нужна соответствующая инфраструктура: дешевая логистика, доступность. Теоретически это сделать можно, практически - очень сложно. А вот переориентация на выпуск других продуктов более реальна. Производителям стоит обратить внимание на рынок масла и сухого обезжиренного молока.