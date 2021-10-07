Против руководителей управления Росимущества в Красноярске возбудили дело

Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ уголовное дело в отношении руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва. Обвиняются также заместитель руководителя управления и начальник отдела реализации имущества. Об этом сообщил региональный главк СК РФ.

Фигурантам дела инкриминируют получение взяток, в том числе в особо крупном размере. Речь идет о групповом взяточничестве по предварительному сговору.

По версии правоохранителей, в 2020-2021 годах руководители управления Росимущества получили от директора ООО "Акцепт" 1,2 миллиона рублей за обеспечение этому предприятию государственных контрактов на право продажи арестованного имущества. В материалах дела говорится и о других преступлениях.

Руководитель Росимущества и начальник отдела задержаны. Проведены допросы. Решается вопрос о мере пресечения.