Ученых из разных стран объединил "Большой Алтай"

Крупнейшее международное научное событие собрало на двух площадках в реальном и онлайн-режиме почти 300 ученых из девяти стран мира - России, Венгрии, Монголии, Финляндии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. Успешное проведение форума показало, что, несмотря на закрытые границы и давние традиции изучения тюркологии и алтаистики в других странах, Алтай подтвердил свое право считаться центром притяжения исследователей тюркской истории и культуры.
По словам президента Алтайского государственного университета, руководителя Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессора Сергея Землюкова, Второй алтаистический форум стал итогом десятилетней работы.
- С 2011 года Алтайский государственный университет выбрал направление сотрудничества с университетами Центральной Азии, Большого Алтая. С 2019 года в АлтГУ работает Центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", заложены крепкие основы для международного научного сотрудничества, совместных научных исследований и образовательных проектов, - отметил Сергей Землюков.
Выступления ученых на форуме были посвящены вопросам археологии, традиций, фольклора, демографии разных исторических периодов тюрко-монгольского мира - от раннего средневековья до современного времени. Прозвучали доклады почти двадцати ученых с мировым именем. Среди них - академик РАН, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, председатель Международного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Анатолий Деревянко, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов, академик На-циональной академии наук Кыргызской Республики Абылабек Асанканов, директор Института истории и этнографии имени Ч. Валиханова НАН Республики Казахстан Зиябек Кабульдинов, профессор Томского государственного университета Людмила Шерстова и другие.
На форуме рассматривалась и актуальная политическая повестка. Оценку современной политической ситуации вокруг Турции и роли "турецкого фактора" в современной политике стран Центральной Азии дал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России, председатель комиссии по тюркским и финно-угорским народам Федерального агентства по делам национальностей Владимир Аватков.
Комментируя проведение форума на Алтае, Владимир Аватков отметил:
- "Большой Алтай" - это, если угодно, пространство единой исторической судьбы, которая может вновь объединить тюркские народы постсоветского пространства вокруг ядра, а ядро очевидно находится на Алтае, в России. Именно Россия является, по сути, центром того самого тюркского мира. Если мы сумеем выполнить свою историческую миссию по объединению этих тюрко-славянских начал, то тогда у нас появится отличная перспектива Большой Евразии.
Секционные заседания форума были посвящены анализу политико-правовых, этнополитических, этнокультурных, межгосударственных и межнациональных процессов в жизни народов Большого Алтая. Обсуждались сетевые образовательные проекты, исследования молодых ученых из ведущих вузов Центральной Азии, состоялись встречи представителей пресс-служб вузов России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
На форуме были представлены результаты только что завершившейся этнографической экспедиции "Большой Алтай: Россия - Кыргызстан, 2021". Двадцать этнографов из двенадцати вузов и научных учреждений Кыргызстана и России за две недели прошли маршрут в две тысячи километров и побывали в десяти населенных пунктах Иссык-Кульской и Нарынской областей, собирая материал для будущей монографии.
Большой интерес на форуме вызвала презентация виртуального музея "Большой Алтай - прародина тюрков". По словам директора музея археологии и этнографии Алтайского госуниверситета Ярослава Фролова, этот проект Центра алта-истики и тюркологии "Большой Алтай" объединяет музеологическую, археологическую и виртуальную составляющие, выступает как своего рода каталог, где будут собраны все материалы о культуре тюрков из разных музеев.
В Горно-Алтайском государственном университете состоялись доклады по результатам археологических экспедиций ученых ГАГУ и Государственного Эрмитажа на Пазырыкском могильнике, прошло обсуждение вопросов организации Фестиваля тюркских культур.
В единогласно принятой резолюции к форуму было отмечено, что его участникам и организаторам необходимо продолжать крупные научные проекты в рамках Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", разрабатывать новые механизмы взаимодействия культур стран Большого Алтая, продолжать развивать совместные образовательные программы, а также составить международные образовательные форматы для взаимного признания дипломов.
По словам ректора Алтайского госуниверситета Сергея Бочарова, главная цель форума была достигнута:
- Мы хотели за эти четыре дня создать все условия для полноценного научного общения и объединения ученых из стран Центральной Азии в со-вместных образовательных и научных проектах. Нам удалось это сделать - мы наметили новые экспедиции, обсудили со-вместные монографии, поделились опытом. Надеемся, что в 2023 году мы сможем вновь собрать на Алтае представителей большой науки и подтвердить статус Алтайского госуниверситета как опорного университета не только России, но и всей Евразии.