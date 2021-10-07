Ученых из разных стран объединил "Большой Алтай"

С 30 сентября по 3 октября в Барнауле и Горно-Алтайске на базе двух государственных университетов прошел II Международный алтаистический форум "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность".

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь (слева), президент АлтГУ Сергей Землюков (в центре), ректор Киргизского национального университета имени Ж. Баласагына Канат Садыков уверены, что Алтай подтвердил свое право считаться центром притяжения исследователей тюркской истории и культуры. Фото: Пресс-служба АлтГТУ

Крупнейшее международное научное событие собрало на двух площадках в реальном и онлайн-режиме почти 300 ученых из девяти стран мира - России, Венгрии, Монголии, Финляндии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. Успешное проведение форума показало, что, несмотря на закрытые границы и давние традиции изучения тюркологии и алтаистики в других странах, Алтай подтвердил свое право считаться центром притяжения исследователей тюркской истории и культуры.

По словам президента Алтайского государственного университета, руководителя Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессора Сергея Землюкова, Второй алтаистический форум стал итогом десятилетней работы.

- С 2011 года Алтайский государственный университет выбрал направление сотрудничества с университетами Центральной Азии, Большого Алтая. С 2019 года в АлтГУ работает Центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", заложены крепкие основы для международного научного сотрудничества, совместных научных исследований и образовательных проектов, - отметил Сергей Землюков.

Выступления ученых на форуме были посвящены вопросам археологии, традиций, фольклора, демографии разных исторических периодов тюрко-монгольского мира - от раннего средневековья до современного времени. Прозвучали доклады почти двадцати ученых с мировым именем. Среди них - академик РАН, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, председатель Международного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Анатолий Деревянко, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов, академик На-циональной академии наук Кыргызской Республики Абылабек Асанканов, директор Института истории и этнографии имени Ч. Валиханова НАН Республики Казахстан Зиябек Кабульдинов, профессор Томского государственного университета Людмила Шерстова и другие.

На форуме рассматривалась и актуальная политическая повестка. Оценку современной политической ситуации вокруг Турции и роли "турецкого фактора" в современной политике стран Центральной Азии дал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России, председатель комиссии по тюркским и финно-угорским народам Федерального агентства по делам национальностей Владимир Аватков.

Комментируя проведение форума на Алтае, Владимир Аватков отметил:

- "Большой Алтай" - это, если угодно, пространство единой исторической судьбы, которая может вновь объединить тюркские народы постсоветского пространства вокруг ядра, а ядро очевидно находится на Алтае, в России. Именно Россия является, по сути, центром того самого тюркского мира. Если мы сумеем выполнить свою историческую миссию по объединению этих тюрко-славянских начал, то тогда у нас появится отличная перспектива Большой Евразии.

Секционные заседания форума были посвящены анализу политико-правовых, этнополитических, этнокультурных, межгосударственных и межнациональных процессов в жизни народов Большого Алтая. Обсуждались сетевые образовательные проекты, исследования молодых ученых из ведущих вузов Центральной Азии, состоялись встречи представителей пресс-служб вузов России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

На форуме были представлены результаты только что завершившейся этнографической экспедиции "Большой Алтай: Россия - Кыргызстан, 2021". Двадцать этнографов из двенадцати вузов и научных учреждений Кыргызстана и России за две недели прошли маршрут в две тысячи километров и побывали в десяти населенных пунктах Иссык-Кульской и Нарынской областей, собирая материал для будущей монографии.

Большой интерес на форуме вызвала презентация виртуального музея "Большой Алтай - прародина тюрков". По словам директора музея археологии и этнографии Алтайского госуниверситета Ярослава Фролова, этот проект Центра алта-истики и тюркологии "Большой Алтай" объединяет музеологическую, археологическую и виртуальную составляющие, выступает как своего рода каталог, где будут собраны все материалы о культуре тюрков из разных музеев.

В Горно-Алтайском государственном университете состоялись доклады по результатам археологических экспедиций ученых ГАГУ и Государственного Эрмитажа на Пазырыкском могильнике, прошло обсуждение вопросов организации Фестиваля тюркских культур.

В единогласно принятой резолюции к форуму было отмечено, что его участникам и организаторам необходимо продолжать крупные научные проекты в рамках Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", разрабатывать новые механизмы взаимодействия культур стран Большого Алтая, продолжать развивать совместные образовательные программы, а также составить международные образовательные форматы для взаимного признания дипломов.

По словам ректора Алтайского госуниверситета Сергея Бочарова, главная цель форума была достигнута:

- Мы хотели за эти четыре дня создать все условия для полноценного научного общения и объединения ученых из стран Центральной Азии в со-вместных образовательных и научных проектах. Нам удалось это сделать - мы наметили новые экспедиции, обсудили со-вместные монографии, поделились опытом. Надеемся, что в 2023 году мы сможем вновь собрать на Алтае представителей большой науки и подтвердить статус Алтайского госуниверситета как опорного университета не только России, но и всей Евразии.