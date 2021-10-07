В Красноярске вооруженный подросток совершил разбойное нападение

Следователи возбудили уголовное дело против 15-летнего жителя Красноярска. Подростка подозревают в разбое с применением оружия, сообщил сегодня главк СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Преступление было совершено 30 сентября на Предмостной площади столицы региона. По версии правоохранительных органов, подросток подошел к двум 16-летним парням и, угрожая оружием (предположительно - пневматическим пистолетом), похитил 1 200 рублей. После этого налетчик скрылся.

Следователи выясняют обстоятельства преступления.