В Кузбассе заработал первый вертолет санавиации

Из самых отдаленных районов Кузбасса и в самые кратчайшие сроки теперь будут доставляться в главные медицинские учреждения области тяжелобольные пациенты и пострадавшие в ДТП. В регионе появился первый вертолет санитарной авиации.

В белоснежном МИ-8 есть все для реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций организма. Когда жизнь висит на волоске, дорога каждая минута. Из больницы того же Мариинска почти ежедневно отправляют в Кемерово пациентов с инфарктами, инсультами и политравмами, и если раньше на их транспортировку уходило по пять-шесть часов, то теперь на вертолете - 40 минут. К слову, за первые три дня работы санитарного борта из Мариинска и Тисуля эвакуировали восемь человек, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Всех довезли живыми и невредимыми.

- Когда у нас вертолета не было, самых тяжелых ковидных пациентов с аппаратами ИВЛ на животе приходилось доставлять в реанимобилях. В одной машине везем больного, а следом идет вторая, с дополнительными кислородными баллонами, - вспоминает директор Кузбасского центра медицины катастроф Ксения Радивилко. - Теперь спокойно загружаем весь комплект на борт вертолета. И перекладывать пациентов с одних носилок на другие не нужно, это помогает избежать осложнений при транспортировке и экономит время.

Минуты, которые поистине на вес золота, медики раньше теряли в дорожных пробках. А зимой - еще и из-за гололеда. Пока стоишь в очереди из бесконечных фур, шансы на спасение больных людей уменьшаются катастрофически. К счастью, все это теперь - позади.

Вертолетные площадки у двух десятков городских и районных больниц на средства областного бюджета построили еще в прошлом году. Санавиацию они способны принимать от восхода до заката. А в случае ЧС (в помощь службе спасения) - и ночью.

Если раньше из больницы того же Мариинска пациента отвозили в Кемерово за пять-шесть часов, то теперь на вертолете - за 40 минут

Тем временем

В Волгограде прошел форум санавиации, на котором представители этой сферы обсудили накопившиеся проблемы. Сегодня медицинские вертолеты летают в 80 регионах России. При этом существуют трудности с финансированием - некоторые из них не получают на санавиацию федеральных денег. Как следствие, там сложнее контролировать уровень оказания услуг.

В некоторых регионах, присоединившихся к проекту в этом году, полеты до сих пор не начались из-за невозможности заключения контрактов. "Сейчас у нас один вертолет приходится на миллион жителей, а ведь мировая практика показывает, что одну машину нужно иметь на 500 тысяч человек. Кроме того, я знаю о серьезной нехватке летного персонала. Если эту проблему не решать, у нас - критичные перспективы", - отметил советник генерального директора холдинга "Вертолеты России" Вячеслав Карцев.

Подготовил Роман Мерзляков, Волгоград