В Новосибирске машина провалилась в яму из-за прорыва теплотрассы

В Железнодорожном районе Новосибирска произошел прорыв теплотрассы, из-за чего нарушилась целостность дорожного полотна. Как рассказали "РГ" в прокуратуре Новосибирской области, в образовавшуюся яму провалился автомобиль.

- Теплотрассу прорвало на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, - уточнили в ведомстве. - Дежурные службы поставлены в известность, прокуратура Железнодорожного района организовала проверку. В данный момент сотрудники ООО "СГК" огородили место повреждения и устраняют последствия.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в образовавшуюся яму с кипятком передним колесом провалился Ford Fusion, машину пришлось вытаскивать при помощи трактора. Обошлось без пострадавших, однако автомобиль получил повреждения, у него оторвало бампер.