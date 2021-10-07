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07.10.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске машина провалилась в яму из-за прорыва теплотрассы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Железнодорожном районе Новосибирска произошел прорыв теплотрассы, из-за чего нарушилась целостность дорожного полотна. Как рассказали "РГ" в прокуратуре Новосибирской области, в образовавшуюся яму провалился автомобиль.

В Уфе автомобиль провалился в трехметровую яму

- Теплотрассу прорвало на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, - уточнили в ведомстве. - Дежурные службы поставлены в известность, прокуратура Железнодорожного района организовала проверку. В данный момент сотрудники ООО "СГК" огородили место повреждения и устраняют последствия.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в образовавшуюся яму с кипятком передним колесом провалился Ford Fusion, машину пришлось вытаскивать при помощи трактора. Обошлось без пострадавших, однако автомобиль получил повреждения, у него оторвало бампер.

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