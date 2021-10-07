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07.10.2021 09:14
Рубрика: Власть

В Новосибирске возводят билетные кассы на стройплощадке ледовой арены

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На площадке в Новосибирске, где ведется строительство многофункциональной ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, начался монтаж здания, в котором будут располагаться билетные кассы, обустраиваются ограждающие конструкции. Работы ведутся по графику.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Сегодня строительство ледового дворца ведется строго по скорректированному в августе графику. Каждое направление находится на ежедневном контроле. Разработана "дорожная" карта по поэтапному запуску тепла на объект. Все эти мероприятия составлены с учетом ввода ЛДС в намеченные сроки - осенью 2022 года, - сообщил министр строительства региона Иван Шмидт.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Он отметил, что работы выполняются по нескольким фронтам: строители монтируют металлоконструкции, укладывают профлист на кровле основной арены (на малых уже уложены), идут поставки алюминиевой ленты для устройства фальцевой кровли. Кроме того, рабочие заливают монолитные гребенки и лестницы, обустраивают полы и ледовый корт, сейчас ведется активная поставка стеклопакетов, которые сначала будут устанавливаться на малых аренах, затем - на основной.

- Нам удается запускать параллельно работы и по другим направлениям, как и запланировано в "догоночном" графике, - заметил Иван Шмидт.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В данный момент на объекте работает более 500 человек.

Строительство ледовой арены ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Справка

В пресс-службе областного правительства рассказали, что по проекту билетные кассы будут стоять отдельно от основного здания. Площадь составит 2,3 тысячи квадратных метров. В зданиях будет организована продажа билетов, а также установлено современное оборудование для досмотра посетителей.

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