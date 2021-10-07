Ингушетии выделили пять миллиардов рублей на строительство школ

В республике почти каждый месяц сдаются новые школы и детские сады. Но в регионе еще немало общеобразовательных учреждений, где дети учатся в две смены, а также большая очередь в садики. Поэтому в правительстве России принято решение выделить Ингушетии в течение 2021 - 2023 годов более пяти миллиардов рублей на строительство школ.

Это стало результатом всероссийского отбора проектов по возведению новых общеобразовательных заведений в стране. Всего регионы получат на эти цели около 74 миллиардов рублей, из них пять миллиардов будут направлены в Ингушетию, уже в этом году республика получит более одного миллиарда 600 миллионов рублей.

Как рассказали в администрации главы и правительства республики, распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ. По мнению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, благодаря помощи федерального центра в регионе создается современная материальная база школьного образования, но при этом все еще есть острая необходимость в новых школах и детсадах. Поэтому темпы их строительства снижать нельзя.

Построенные в последние годы в республике общеобразовательные учреждения в корне отличаются от прежних. Так, недавно открывшаяся школа в сельском поселении Плиево очень просторная, ее площадь - почти четыре тысячи квадратных метров, к тому же на ее территории есть детские игровые площадки, теннисный корт, баскетбольная площадка и футбольное поле. Каждое рабочее место учителя оборудовано акустическими колонками, а кабинеты оснащены интерактивными досками и проекторами.

Республиканские власти также ищут инвесторов, которые смогли бы построить общеобразовательные и дошкольные учреждения за свой счет. Надо отметить, такая задача стоит перед властями многих субъектов страны. Количество школьников в России за последние годы значительно увеличилось, и открытие в регионах новых школ - один из главных приоритетов.