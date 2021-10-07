Ингушетии выделили пять миллиардов рублей на строительство школ

Новости

Исследователи заявили об угрозе женской безработицы в будущем 13:53
Песков: В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения Путина 13:48
На курорте Домбай построят новую канатную дорогу и горнолыжные трассы 13:43
Песков: Стимулирования вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не будет 13:41
ВОЗ опубликовала официальное определение постковидного синдрома 13:40
Песков сравнил заявления и действия НАТО 13:39
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" 13:35
Аукцион по продаже вещей Аль Капоне пройдет в США 13:34
ВВП Беларуси вырос в текущем году на три процента 13:32
Сенатором от Тамбовской области будет экс-губернатор Никитин 13:27
МИД РФ: На афгано-таджикской границе сейчас все спокойно 13:21
Правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами 13:19
У жителя Подмосковья обнаружили два пистолета и пистолет-пулемет 13:18
Вышел русский трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 13:13
Скончалась женщина, пострадавшая при взрыве в нижегородской многоэтажке 13:12
Финляндия перестала прививать вакциной Moderna мужчин младше 30 лет 13:10
Лукашенко уверен в поддержке России для противостояния западным санкциям 13:08
В Удмуртии из-за ухудшения ситуации с COVID-19 отменили диспансеризацию 13:08
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня 13:07
Матвиенко: Попытки извне повлиять на выборы в России становятся изощреннее 13:03
Самолет экстренно приземлился в Турции после сообщений о бомбе 12:56
На нефтяном танкере в Иркутской области произошел взрыв 12:55
Карелова: Участие в Евразийском женском форуме подтвердили более 100 стран 12:53
Госпитализированного с COVID Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ 12:52
"Газпром" заполнит российские подземные хранилища к концу октября 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 13:16

Ингушетии выделили пять миллиардов рублей на строительство школ

Текст: Алена Ларина (Магас)
В республике почти каждый месяц сдаются новые школы и детские сады. Но в регионе еще немало общеобразовательных учреждений, где дети учатся в две смены, а также большая очередь в садики. Поэтому в правительстве России принято решение выделить Ингушетии в течение 2021 - 2023 годов более пяти миллиардов рублей на строительство школ.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Это стало результатом всероссийского отбора проектов по возведению новых общеобразовательных заведений в стране. Всего регионы получат на эти цели около 74 миллиардов рублей, из них пять миллиардов будут направлены в Ингушетию, уже в этом году республика получит более одного миллиарда 600 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
В двух ингушских селах впервые открыли детские сады

Как рассказали в администрации главы и правительства республики, распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ. По мнению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, благодаря помощи федерального центра в регионе создается современная материальная база школьного образования, но при этом все еще есть острая необходимость в новых школах и детсадах. Поэтому темпы их строительства снижать нельзя.

Построенные в последние годы в республике общеобразовательные учреждения в корне отличаются от прежних. Так, недавно открывшаяся школа в сельском поселении Плиево очень просторная, ее площадь - почти четыре тысячи квадратных метров, к тому же на ее территории есть детские игровые площадки, теннисный корт, баскетбольная площадка и футбольное поле. Каждое рабочее место учителя оборудовано акустическими колонками, а кабинеты оснащены интерактивными досками и проекторами.

Республиканские власти также ищут инвесторов, которые смогли бы построить общеобразовательные и дошкольные учреждения за свой счет. Надо отметить, такая задача стоит перед властями многих субъектов страны. Количество школьников в России за последние годы значительно увеличилось, и открытие в регионах новых школ - один из главных приоритетов.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

Главное сегодня

Цены на газ в Европе рухнули ниже 1000 долларов
В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии
Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина
Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19