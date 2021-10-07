Фестиваль "Петербургские театральные сезоны" пройдет онлайн

С 10 по 17 октября пройдет XV фестиваль "Петербургские театральные сезоны". Как и в прошлом году - в онлайн-формате из-за пандемии.

В афише - восемь спектаклей, поставленных в Северной столице: "Дядя Ваня" (МДТ - Театр Европы, режиссер Лев Додин), "Обломов" (Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, режиссер Леонид Алимов), "Анна Каренина" (Театр-фестиваль "Балтийский дом", режиссер Александр Галибин), "На дне" (мастерская Юрия Красовского, РГИСИ), "Онегин" (Театр "Приют комедианта", режиссер Роман Габриа), "Записки юного врача" (Театр "Мастерская", режиссер Григорий Козлов), "Пиковая дама" (Театр "Кукольный формат (КУКФО)", режиссеры Анна Викторова, Денис Шадрин), "Гроза" (БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссер Андрей Могучий).

Телеверсии спектаклей будут демонстрироваться с английскими субтитрами. Бесплатные трансляции пройдут на сайте и на странице фестиваля "ВКонтакте".

Перед началом трансляций пройдут онлайн-встречи с создателями спектаклей, которые расскажут о работе над постановками и ответят на вопросы зрителей. Встречи будут сопровождаться синхронным переводом на английский язык.

Фестиваль "Петербургские театральные сезоны" существует с 2007 года. Ранее фестивальные спектакли с успехом прошли в Берлине, Дрездене, Марселе, Белграде, Тель-Авиве, Хайфе, Тбилиси, Афинах.