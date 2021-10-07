Фестиваль "Петербургские театральные сезоны" пройдет онлайн

Новости

У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 19:50
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 19:25
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 19:13
Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов 19:10
СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" 19:09
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина 19:04
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы 19:04
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет 18:59
В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта" 18:53
На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения 18:47
Мантуров рекомендовал интернет-магазинам снизить углеродный след 18:47
Володин оценил кадровые решения ЕР 18:41
Видео: На Каспии ракетным залпом отпраздновали боевое крещение "Калибров" 18:40
Инфраструктурные кредиты в 11 регионах создадут 50 тысяч рабочих мест 18:35
В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 17:41
Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России" 17:37
Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 18:30
Рубрика: Культура

Фестиваль "Петербургские театральные сезоны" пройдет онлайн

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
С 10 по 17 октября пройдет XV фестиваль "Петербургские театральные сезоны". Как и в прошлом году - в онлайн-формате из-за пандемии.
Спектакль Льва Додина "Дядя Ваня". Фото: Пресс-служба МДТ-Театр Европы/Виктор Васильев Спектакль Льва Додина "Дядя Ваня". Фото: Пресс-служба МДТ-Театр Европы/Виктор Васильев
Спектакль Льва Додина "Дядя Ваня". Фото: Пресс-служба МДТ-Театр Европы/Виктор Васильев

В афише - восемь спектаклей, поставленных в Северной столице: "Дядя Ваня" (МДТ - Театр Европы, режиссер Лев Додин), "Обломов" (Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, режиссер Леонид Алимов), "Анна Каренина" (Театр-фестиваль "Балтийский дом", режиссер Александр Галибин), "На дне" (мастерская Юрия Красовского, РГИСИ), "Онегин" (Театр "Приют комедианта", режиссер Роман Габриа), "Записки юного врача" (Театр "Мастерская", режиссер Григорий Козлов), "Пиковая дама" (Театр "Кукольный формат (КУКФО)", режиссеры Анна Викторова, Денис Шадрин), "Гроза" (БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссер Андрей Могучий).

Фото: Пресс-служба оргкомитета фестиваля "Балтийский дом"
В Петербурге начался международный театральный фестиваль "Балтийский дом"

Телеверсии спектаклей будут демонстрироваться с английскими субтитрами. Бесплатные трансляции пройдут на сайте и на странице фестиваля "ВКонтакте".

Перед началом трансляций пройдут онлайн-встречи с создателями спектаклей, которые расскажут о работе над постановками и ответят на вопросы зрителей. Встречи будут сопровождаться синхронным переводом на английский язык.

Фестиваль "Петербургские театральные сезоны" существует с 2007 года. Ранее фестивальные спектакли с успехом прошли в Берлине, Дрездене, Марселе, Белграде, Тель-Авиве, Хайфе, Тбилиси, Афинах.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов