Петербургские врачи помогли ребенку с опасной аллергией

Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета помогли пятилетней девочке избавиться от гигантской крапивницы. Алиса родом из Хабаровска. Сейчас с семьей живет в японском городе Кобе. Год назад родители, будучи тогда в России, заметили на теле ребенка крупные зудящие пятна. Подумали, что это аллергия на клубнику. Перестали давать ягоды, но пятна никуда не делись. Стало еще хуже.

Родители обратились к врачам, сделали разнообразные анализы. Выяснить причину так и не смогли. А потом Алису госпитализировали в московскую клинику, она себя плохо чувствовала - высокая температура, обезвоживание, зуд. Назначили препараты, но они давали облегчение на несколько часов, а потом все начиналось снова.

Вернувшись в Японию, стали лечиться там. Опять обследования, анализы. Ребенка проверили на всевозможные болезни, клали в стационары. Ничего не помогало. Алиса практически не могла спать из-за постоянного зуда. К тому же возникало такое угрожающее состояние, как ангионевротический отек Квинке.

Семья снова обратилась к российским врачам. Профессор Санкт-Петербургского педиатрического университета Геннадий Новик изучил историю болезни и сообщил, что может помочь препарат на основе моноклональных антител. Именно они отличаются высокой специфичностью: выявляют конкретный участок патогена и воздействуют на него. Синтез таких антител называют одним из главных достижений фармакологии последних десятилетий.

Но японские врачи отказались применять препарат. В стране он показан только с 12 лет. В случае осложнений лечащий врач Алисы мог лишиться лицензии.

- После консилиума врачей Алисе назначили моноклональные антитела, - рассказала заведующая отделением № 2 университета Юлия Пешехонова.

Девочке провели терапию - по 300 мг один раз в четыре недели подкожно. Уже на второй день у нее исчезли высыпания. Малышка стала спать по ночам. Через две недели лечения мама вместе с дочкой вернулись домой. Сейчас они в Кобе. Девочка ходит в подготовительную школу и хорошо себя чувствует.

Через две недели лечения мама вместе с дочкой вернулись домой. Девочка хорошо себя чувствует

В Педиатрическом университете помогают и другим детям с тяжелыми болезнями. Один из них - десятилетний Даниил из Карелии. В Петербург его доставили вертолетом со сложным течением COVID-19. Поражение легких у ребенка составляло 86 процентов. Мальчику пытались помочь сначала в городе Костомукше, где он живет, а потом и в Петрозаводске. Но не смогли. Поэтому срочно связались с коллегами из Северной столицы.

У детей КТ-4 - самая высокая степень поражения легких - редкость, встречаются лишь единичные случаи. Как раз такой был с Даниилом. В петербургской клинике подросток получил комплексную терапию согласно клиническим рекомендациям по лечению COVID-19. По словам врачей, мальчик, несмотря на тяжелое течение болезни, был образцовым пациентом и выполнял все рекомендации медиков. Ребенка уже выписали из клиники и за ним в Петербург приехала вся его семья. Интересно и то, что коронавирусом переболели и мама и папа, а вот младшего брата болезнь обошла стороной. Светлана Баннова призвала родителей быть внимательными к детям и не заниматься самолечением коронавирусной инфекции.