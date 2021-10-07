Пожилая петербурженка через суд вернула свою комнату в собственность

Смольнинский районный суд Петербурга постановил расторгнуть договор ренты, который пожилая горожанка заключила со своей соседкой по коммуналке, а потом пожалела об этом.

"Российская газета" рассказывала историю Галины Васильевны Васильченко в июле. Напомним, пожилой женщине было сложно обеспечивать свой быт, и она оформила договор ренты на единственную комнату с соседкой, которая обещала ухаживать за пенсионеркой, кормить ее трижды в день, а также выделять ежемесячно ей 11 тысяч рублей наличными. Взамен соседка становилась собственницей комнаты.

В разговоре с "РГ" Галина Васильевна тогда сообщала, что до конца не понимала, с какой целью ее привели к нотариусу и у нее не было цели передать комнату в собственность кому-либо.

Должного ухода пожилая женщина так и не получила, соседка не стала выплачивать ей денежное довольствие и не кормила трижды день. Галина Васильевна питалась в бесплатной столовой Мальтийской службы помощи.

О ситуации Галины Васильевны общественность узнала благодаря постам в соцсетях неравнодушной петербурженке Евгении Гавриловой. С ее помощью пенсионерка подала в суд на свою соседку. Евгения запустила сбор средств на адвоката через краудфандинг, а Мальтийская служба помощи оплатила судебные издержки.

Рассмотрев все материалы дела, суд решил, что договор ренты Галины Васильевны с соседкой должен быть расторгнут. Так что в ближайшее время пожилая женщина вновь станет собственницей в комнате, где жила с детства и которая является ее единственным жильем.

Стоит отметить, что после публикации истории Галины Васильевны в "Российской газете" на нее вышли представители комитета по социальной политике, депутаты и общественники, все предлагали свою помощь в обустройстве быта. Но пока пожилая женщина не готова пускать в свою жизнь посторонних людей.