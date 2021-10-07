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Обязательную вакцинацию работников некоторых сфер ввели в Воронежской, Пензенской и Вологодской областях, а также в Удмуртии. Заболеваемость ковидом растет, и регионы вынуждены закручивать гайки. Как выяснили корреспонденты "РГ", жесткие ограничения коснулись даже пассажиров маршруток, вахтовиков, театров, монастырей.

Почти 80 процентов работников образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта и сферы услуг в Воронежской области до 30 октября должны получить первый компонент прививки от коронавируса. Привиться обязаны также чиновники, вахтовики, волонтеры и сотрудники пунктов пропуска через госграницу с Луганской областью. Ситуация в регионе тревожная - суточная заболеваемость ковидом растет, больницы, перепрофилированные под лечение заболевших коронавирусом, работают на полную мощность. В Воронеже даже усилили рейды по маршруткам - пассажиров понуждают надевать маски. На остановках работает до 15 "летучих бригад", состоящих из сотрудников полиции и муниципальных работников. До штрафов дело обычно не доходит - контролеры ограничиваются профилактическими беседами, но на особо ретивых пассажиров, отказывающихся принимать меры безопасности, полицейские все же оформляют протоколы.

Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN
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Ради безопасности теперь спортивные состязания проходят без болельщиков: если ранее на игры воронежского "Факела" приходило до 5 тысяч человек, то теперь завершать осеннюю часть сезона футболистам приходится при пустых трибунах.

Усиливаются антиковидные меры и в Волгоградской области, где с 12 октября устанавливают режим самоизоляции для невакцинированных пенсионеров 65+, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания. Всем непривитым людям старше 60 лет режим самоизоляции рекомендован.

В Пензенской области не повезло театралам: там сразу после открытия сезона ушел на карантин драмтеатр. Начало сезона открыли премьерой. Были распроданы все билеты, рассадка зрителей - через кресло, вход строго по QR-кодам и после замера температуры. Худрук Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков на сцене преклонил колено перед своими актерами, которых не сломил непростой прошлый сезон. Невзирая ни на что, они продолжали репетиции в онлайне.

В Пензенской области вновь запрещены массовые культурные и спортивные мероприятия, выставки и рекламные акции. Закрыты фуд-корты в торговых центрах

Тогда еще никто не знал, что театр снова отменит все спектакли, а областная больница - плановые операции. Причина - резкий рост заболеваемости коронавирусом в регионе. В областной больнице под ковидный госпиталь отдали девятиэтажный корпус на 580 коек, из них 110 - реанимационных и интенсивной терапии.

- Переделывать нам практически ничего не пришлось, потому что изначально были созданы все условия, чтобы в сжатые сроки перепрофилироваться под ковид, - пояснил главный врач областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Александр Никишин. - Особенность новой волны в том, что состояние больных существенно тяжелее.

Под "красную зону" полностью задействованы 24 лечебных учреждения в регионе, в них находятся около 4 тысяч пензенцев. Для поддержки тяжелых пациентов требуется более 12 тонн кислорода ежедневно. Скорая помощь фиксирует исторические максимумы по вызовам - почти 2 тысячи обращений за сутки.

Тем временем, согласно постановлению пензенского губернатора, вновь запрещены массовые культурные и спортивные мероприятия, выставки и рекламные акции. Закрыты фуд-корты в торговых центрах. Усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Штрафы за отсутствие масок начали платить не только пассажиры маршруток и покупатели магазинов, но и их владельцы - для юридических лиц они начинаются от 100 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Пандемия ковида даже коснулась и обителей. Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь, расположенный в границах города Пскова, объявил о том, что закрывается на карантин. На официальном сайте обители указано, что "в связи с обострением эпидемической ситуации" она закрыта для посещения.

Обитель, расположенная на высоком правом берегу реки Великой, - одна их самых древних на Псковщине. Ее главный храм - собор Рождества Пресвятой Богородицы - построен в 1311 году. Монастырь является действующим, сейчас в нем проживают около 100 человек. Как уточнили в Псковской митрополии, в настоящее время положительный результат теста на коронавирус сохраняется у 30 насельниц.

При этом богослужебная деятельность в монастыре продолжается, и прихожане и паломники могут дистанционно подать записки, заказать требы и поставить свечи. О времени возобновления общественных богослужений сообщат дополнительно.

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