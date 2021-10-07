Ученые нашли способ заряжать гаджеты от батарей отопления

Исследовательская групп из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработала термоэлектрогенератор нового поколения. Он отличается компактностью и высоким КПД и в перспективе может позволить заряжать бытовые приборы от батарей центрального отопления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ольгу Квашенкину, директора НТЦ "Нейропрогнозирование материалов и технологий электронной промышленности" СПбПУ.

Размеры приборы составляют всего 5 на 2 миллиметра, как и все теплогенераторы, он перерабатывает тепловую энергию в электрическую. Правда, все электродинамические процессы происходят на квантовом уровне.

Вначале ученые создали цифровую модель прибора, затем провели серию виртуальных испытаний, что позволило им быстрее разработать технологию по сборке реального генератора.

Ожидается, что разработка ученых из Политеха сможет с успехом применяться в промышленности, например, питать датчики турбинных двигателей. А в быту термоэлектрогенератор нового поколения сможет изменить представление о зарядке гаджетов. Так как тепловой энергии ему требуется совсем немного, то, полагают разработчики, прибор можно будет класть на батарею и от него заряжать телефоны, электронные часы и другие бытовые приборы.