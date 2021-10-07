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Рубрика: Культура

В Эрмитаж прибыл уникальный рельеф из Южной Аравии

Текст: Евгений Авраменко
Пребывание в Эрмитаже "Прекрасной садовницы" Рафаэля, гостьи из Лувра, увы, закончилось, но ее в Аполлоновом зале Зимнего дворца сменила другая удивительная дама. Маленькая, но эффектная выставка выстроилась вокруг южноаравийской стелы с женским портретом, датируемой 100 годом нашей эры. Эта вещь входит в Коллекцию Аль-Тани, принадлежащую королевской семье Катара. Это одна из самых авторитетных частных коллекций мира.
Фото: Пресс-служба Эрмитажа/Светлана Рагина Фото: Пресс-служба Эрмитажа/Светлана Рагина
Фото: Пресс-служба Эрмитажа/Светлана Рагина

Южноаравийская стела - это третий артефакт из собрания Аль-Тани, который крупным планом показывается в Эрмитаже. Три года назад в этом же Аполлоновом зале выставляли блюдо эпохи перехода доисламского Египта к исламу, а в прошлом году - китайское блюдо XV века. Артефакт, привезенный в Петербург в этот раз, свидетельствует о связях древнего Востока с античным миром. По слову Амина Джафера, куратора Коллекции Аль-Тани, эту вещь выбрал лично директор Эрмитажа, "она отражает научные интересы профессора Пиотровского", совпадает с его специализацией как историка-востоковеда. Ведь Михаил Пиотровский десятилетия потратил на изучение истории и культуры Йемена, а это юг Аравийского полуострова.

Фото: Предоставлено институтом археологии РАН
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Эрмитаж дополнил артефакт предметами из своего собрания. Это перстень и пряжка из золота, происходящие, скорее всего, из Сирии: они похожи на золотые украшения женщины, изображенной на стеле. Сохранность этих украшений удивительна. Эрмитаж временно перенес в Аполлоном зал, в частности, и южноаравийские надгробия, поскольку рельеф из Коллекции Аль-Тани считается погребальным портретом. Неизвестный мастер изобразил или женщину, для захоронения которой делалась эта скульптура, или богиню-покровительницу этой женщины.

- В рамках нашего сотрудничества с Коллекцией Аль-Тани мы каждый раз привозим шедевр и дополняем его эрмитажными вещами, создавая своеобразный нарратив, - рассказал "РГ" Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа. - И посмотрите, как заиграла наша коллекция. Ведь наши предметы, происходящие из Южной Аравии, небольшие и визуально не такие выразительные. Привезенный в этот раз рельеф - яркий, выразительный, он потрясающе демонстрирует силу йеменской цивилизации. И он так удачно собирает все предметы, которыми мы его дополнили, в единое целое. Предметы эти не только эрмитажные: бронзовые таблички с покаянными надписями нам предоставил Институт восточных рукописей Российской академии наук. Эти таблички фиксируют, что женщины покаялись перед божеством; речь о нарушении ритуального дресс-кода. Таблички могут напомнить о записочках, которые нынешние верующие оставляют у святынь.

Как заметил Пиотровский, в главном экспонате выставки - погребальном портрете - строгие восточные черты соединились с античной нежностью. Портрет высечен из алебастра, правую согнутую руку женщина подняла так, что ладонь обращена к смотрящему, левая рука сжимает колосья. Они, как и украшения на женщине, из золота. В древности скульптуры украшались драгоценностями, у той же Венеры Таврической, одной из жемчужин эрмитажного собрания, проколоты уши: когда-то в них были вставлены серьги, возможно, такие, как у этой аравийской дамы. Как правило, древняя скульптура доходит до нас без украшений.

Фото: tretyakov.ru
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- Эти ювелирные изделия крепятся к алебастру тоненькими штыречками, - пояснил "РГ" Джаспер Гант, хранитель памятников древнего искусства Коллекции Аль-Тани. - Сохранность рельефа поражает, ведь его даже не приходилось реставрировать, производилась только очистка. Рельефов такого типа в мире известно два, максимум три десятка. Но чем еще уникален этот портрет, кроме сохранности украшений? Он значительно крупнее остальных, что, видимо, говорит о высоком статусе женщины. Возможно даже, она была царских кровей.

Обращают на себя внимание взгляд каменной дамы. У нее огромные глаза, инкрустированные полудрагоценными камнями и золотом (в этом исследователи видят влияние античных мастеров). Глазные яблоки, сделанные, возможно, из мрамора, обрамлены бронзовыми ресницами. Брови тоже из бронзы, но они частично утрачены.

Эта выставка важна в европейском контексте: в ноябре в Париже Коллекция Аль-Тани открывается для публичного просмотра. Ради этого Франция на двадцать лет предоставила здание, построенное для Людовика XV. Оно станет домом коллекции. Откроется эта экспозиция без алебастровой женщины, которая сейчас в Эрмитаже, но потом ее планируют показать и в Париже. Та экспозиция будет регулярно обновляться. И конечно, эрмитажная выставка, свидетельствующая о влиянии Римской империи на Восток, имеет дипломатический посыл, напоминает о тесных связях разных народов. А налаживание мостов между странами - тема, особо актуальная сегодня.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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