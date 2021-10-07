В Калининградской области расширили обязательную вакцинацию

В Калининградской области расширили список граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. Туда добавились работники жилищно-коммунальной, туристической и строительной сфер, частных охранных предприятий, детских развлекательных учреждений, курьеры, перевозчики организованных групп пассажиров, специалисты по дезинфекции, организаторы массовых спортивных мероприятий.

Такое постановление главного государственного санитарного врача региона опубликовали сегодня, 7 октября. Ранее прививки от коронавируса уже обязали поставить чиновников, работников торговли, общепита и ряда других сфер.

Изменился и процент работников, которые должны пройти вакцинацию. Если в предыдущем постановлении говорилось о 60 процентах привитых, в новом документе - о 90 процентах для чиновников и о 80 процентах для остальных предприятий и организаций. Этих показателей необходимо достигнуть в ноябре.

Калининградская область в октябре бьет антирекорды по числу заболевших. За последние сутки зарегистрировали 273 случая коронавирусной инфекции. Для сравнения, в декабре прошлого года в разгар второй волны COVID-19 антирекорд составил 225 человек в сутки.