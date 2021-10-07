В Петербурге переболевшего COVID-19 блогера осудили за фейки о вакцинации

В Петербурге к 200 часам исправительных работ приговорен блогер Антон Мысливец, которого признали виновным в распространении фейков о коронавирусе, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В ходе расследования было установлено, что блогер разместил на видеохостинге YouTube видеозапись под названием "Мир после вируса планета после обновления". В этом ролике утверждалось, что вакцина от коронавируса создана для сокращения числа людей на планете и ее применение якобы приводит к летальным исходом в промежуток от полугода до года.

На судебном заседании Мысливец признался, что разместил этот ролик с целью привлечь подписчиков на свой канал и другого подобного видео у него нет. Сам ролик блогер изготовил не сам, а попросил друзей, которые не были в курсе его планов по расширению аудитории с помощью видео.

К слову, на судебном заседании блогера спросили, есть ли у него прививка. Оказалось, что нет, но ее отсутствие Мысливец объяснил тем, что переболел коронавирусом весной.