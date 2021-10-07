В Выборге юношу с психическим заболеванием заподозрили в убийстве родителей

В городе Выборг Ленинградской области была жестоко убита супружеская пара. В их смерти следователи заподозрили 24-летнего сына погибших, который несколько лет назад направлялся на принудительное лечение, сообщили в СК РФ по региону.

Молодого человека задержали практически сразу после обнаружения тел погибших. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сторона следствия будет ходатайствовать об аресте. Картину случившегося следователи планируют установить после завершения судебно-медицинских экспертиз.

В 2017 году подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда ему вменяли кражу. Парень был судим, но наказание ему отбывать не пришлось: суд постановил, что юноша должен пройти принудительное лечение.