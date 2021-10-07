Житель Коми решил отсудить у подруги деньги за увеличение груди

Житель Сыктывкара обратился с иском в суд, требуя от бывшей подруги деньги, которые он ей дал на грудные импланты. Эжвинский районный суд рассмотрел это необычное дело о неосновательном обогащении.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми, 150 тысяч рублей сыктывкарец дал подруге для проведения косметологической хирургической операции по увеличению груди. Никакой расписки при этом влюбленные не составляли. Просто мужчина перевел на банковский счет женщины 150 тысяч в виде подарка.

Когда же отношения закончились, бывший партнер захотел средства вернуть. Суд же признал, что со стороны ответчика отсутствует неосновательное обогащение и отказал в удовлетворении требований. Нет доказательств об обязательствах возврата денег.

Решение суда в законную силу не вступило.