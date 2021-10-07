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07.10.2021 11:06

Астрахань представила рыбную и сельхозпродукцию на "Золотой осени-2021"

Текст: Наталья Коротченко
Астраханская область представляет все богатство производимой в регионе рыбной и сельхозпродукции на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2021", которая открылась 6 октября в Москве. Это самое масштабное мероприятие агропромышленной отрасли страны, экспозиция и программа интересны не только специалистам рынка, но и широкой аудитории.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие зампредседателя Правительства России Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Делегация Астраханской области под руководством губернатора Игоря Бабушкина представила стенд региона с рыбной, мясной, растениеводческой продукцией, а также консервы - от сиропов до овощных салатов. В мероприятии участвуют представители астраханских сельскохозяйственных и рыбных предприятий.

Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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- Наша экспозиция вызвала большой интерес у посетителей. Вдвойне приятно, что в первый же день форума заслуженную награду получил наш земляк. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" присвоено трактористу фермерского хозяйства Ахтубинского района Юрию Показееву, - сообщил в Instagram губернатор Игорь Бабушкин.

По информации областного минсельхоза, Юрий Показеев больше 30 лет работает в сфере сельского хозяйства. В результате высокопрофессиональной работы и грамотной организации эксплуатации сельскохозяйственной техники он ежегодно перевыполняет норму выработки больше чем на 200 - 300%. Кроме этого, является наставником молодых трактористов.

Астраханские сельхозтоваропроизводители ежегодно принимают участие в выставке "Золотая осень" и занимают призовые места. Например, в прошлом году астраханцы получили золотые и серебряные медали за развитие племенного животноводства, успешное ведение фермерского хозяйства, эффективное управление развитием сельских территорий и другие успехи.

7 октября также начнет работу национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень-2021", где представлена лучшая фермерская продукция, в том числе от участников конкурса региональных брендов "Вкусы России". Посетители смогут не только попробовать и купить натуральные продукты, которые являются гордостью регионов, но больше узнать об их производстве, познакомиться и пообщаться с самими фермерами. Для производителей же фестиваль даст возможность напрямую без посредников завоевать новых клиентов и заявить о своей продукции.

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