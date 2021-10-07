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07.10.2021 16:45
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи поздравил лауреатов агропромышленной выставки "Золотая осень - 2021"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
С пятого по восьмое октября в Москве проходит XXIII Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2021". Более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Адыгея представили свою продукцию на одном из главных событий уходящего сельскохозяйственного года.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова делегацию республики возглавил вице-премьер РА, официальный представитель РА при президенте РФ Мурат Тхакушинов.

Фото: Алексей Гусев
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На мероприятии Адыгея выставила широкий ассортимент продуктов питания под региональными торговыми марками. Экспозиция республики отражает инвестиционный потенциал отрасли и практические результаты реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сбыта сельхозпродукции по приоритетным направлениям.

На стенде республики участники выставки могли увидеть знаменитые адыгейские сыры, молочную, мясную и рыбную продукцию, растительные масла, хлебобулочные изделия, овощи, адыгейский чай и мед, плодово-ягодный ассортимент и много другое.

В торжественной церемонии открытия "Золотой осени - 2021" приняли участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В номинации "Эффективный грантополучатель" глава КФХ Азамат Дербе награжден золотой медалью выставки. В этой же номинации серебряной и бронзовой медалями удостоены руководители крестьянско-фермерских хозяйств - Валентина Бухарова и Султан Болоков. В номинации "Икра осетровых рыб" золотая медаль досталась главе КФХ Мире Шеуджен.

Кроме того, в различных номинациях конкурса "За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития территорий" администрация Майкопского района была отмечена серебряной медалью, а Красногвардейского - бронзовой.

В рамках мероприятий выставки механизатору сельхозартели "Восход" Сергею Подберезкину и механизатору СПК "Штурбино" Сергею Леонову были вручены удостоверения о почетном звании "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".

"Отрадно, что труд наших работников АПК был отмечен дипломами и медалями "Золотой осени". Во многом достижения наших производителей стали возможными благодаря нацпроектам и госпрограммам развития сельского хозяйства. Хочу поздравить всех наших тружеников с успешным завершением сельскохозяйственного года, пожелать здоровья и успехов в их нелегком труде", - сказал Мурат Кумпилов.

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