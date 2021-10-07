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07.10.2021 18:47
Рубрика: Общество

На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В четверг в ходе заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что решение о том, придется ли ужесточать антикоронавирусные ограничительные меры, будет зависеть от темпов прививочной кампании в регионе,

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В мероприятии приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, заместители глав муниципалитетов по социальным вопросам.

- К сожалению, ситуация по коронавирусу лучше не становится. Сегодня ряд регионов показывают рост заболеваемости. Мы достигли параметров смертности, которые раньше не представлялись возможными, - подчеркнула Минькова. - Видим повышение уровня госпитализаций в день, что является для нас главным показателем. В Краснодарском крае для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 3,6 миллиона человек. На сегодня вакцинировались чуть более двух миллионов. Работодатели и профсоюзы должны быть помощниками государства в решении этого важнейшего вопроса. Прошу оказать содействие в организации вакцинации трудовых коллективов: мы видим здесь резерв.

По словам замглавы, Кубань получила в общей сложности более 2,7 миллиона доз вакцины от COVID-19. Сегодня можно бесплатно сделать прививку в 332 пунктах вакцинации во всех городах и районах. Кроме того, в регионе продолжается иммунизация взрослых и детей против гриппа, который несет особую опасность в период пандемии.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за последние сутки коронавирус подтвердился у 217 жителей Кубани. В числе заболевших - 123 женщины и 94 мужчины в возрасте до 83 лет, а также. 19 несовершеннолетних пациентов 18. Скончались 32 человека с диагнозом COVID-19

С начала пандемии в крае зарегистрировали 75459 подтвержденных случаев COVID-19 (в том числе 5030 среди детей.). 6447 человек скончались. В стационарах сегодня лечатся 3100 человек с подтвержденным ковидом, на дому - 10970.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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