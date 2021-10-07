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07.10.2021 14:07
Рубрика: Происшествия

На Кубани застройщиков обвинили в мошенничестве на полмиллиарда рублей

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Краснодаре выдвинули обвинения против застройщиков, которые пообещали людям квартиры в новостройках, но жилье так и не предоставили. По данным следствия, двое 33-летних мужчин получили от потерпевших больше 500 миллионов рублей на строительство трех жилых домов. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что два дома возводились вообще без разрешительных документов и не были достроены.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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- Обвиняемые в составе организованной группы заключили договоры участия с пострадавшими в ЖСК, занимающихся строительством многоквартирных домов в Прикубанском внутригородском округе Краснодара. Получив деньги от потерпевших, обвиняемые потратили их на свое усмотрение, однако обязательства по представлению квартир так и не выполнили, - говорится в сообщении ведомства.

Третий жилой дом достроили, но он не был сдан в эксплуатацию. Жертвами мошенников стали 880 участников жилищно-строительного кооператива.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оба фигуранта обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой". Арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 630 миллионов рублей.

Пока оба фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, чтобы они могли закончить подключение зданий к коммуникациям, но по инкриминируемой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

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