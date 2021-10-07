Названы самые популярные у туристов российские регионы

В этом году самыми популярными направлениями у туристов стали Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Так, Краснодарский край за девять месяцев посетили 14,5 млн путешественников, Московскую область - 10,2 млн, Крым - 8,3 млн, Санкт-Петербург - 3 млн.

В рейтинг также вошли Татарстан, принявший 2,7 млн туристов, Иркутская область (1,1 млн) и Екатеринбург (1 млн).

Всего, по словам Ломидзе, внутренний турпоток вырос на 15-20% по сравнению с 2019 годом.

"Конечно, есть регионы-исключения, которые недосчитались туристов, но это несущественное снижение по сравнению с допандемийным периодом. В совокупности они приняли около 58 миллионов путешественников", - уточнила она (цитата по РИА Новости).