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07.10.2021 16:14
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные у туристов российские регионы

Текст: Матвей Линник
Фото: Пресс-служба Роза Хутор Фото: Пресс-служба Роза Хутор
Фото: Пресс-служба Роза Хутор

В этом году самыми популярными направлениями у туристов стали Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Так, Краснодарский край за девять месяцев посетили 14,5 млн путешественников, Московскую область - 10,2 млн, Крым - 8,3 млн, Санкт-Петербург - 3 млн.

В рейтинг также вошли Татарстан, принявший 2,7 млн туристов, Иркутская область (1,1 млн) и Екатеринбург (1 млн).

Всего, по словам Ломидзе, внутренний турпоток вырос на 15-20% по сравнению с 2019 годом.

"Конечно, есть регионы-исключения, которые недосчитались туристов, но это несущественное снижение по сравнению с допандемийным периодом. В совокупности они приняли около 58 миллионов путешественников", - уточнила она (цитата по РИА Новости).

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

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