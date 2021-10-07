Полицейский в Сочи перевел себе 130 тысяч рублей с изъятого телефона

В Сочи закончили расследование уголовного дела против 23-летнего сотрудника полиции, который обвиняется в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, полицейский незаконно изъял телефон у выпившего мужчины и позже обналичил деньги с его банковских счетов.

- Введя мужчину в заблуждение, фигурант под мнимым предлогом оставил телефон у себя, а также похитил саму банковскую карту. В тот же день обвиняемый обратился к знакомому, которого попросил перевести часть денежных средств с расчетного счета гражданина на его счет и обналичить их, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Знакомому полицейский соврал, что телефон принадлежит другому его приятелю. В итоге, 131 тысяча рублей со счета была успешно обналичена, а обвиняемый присвоил их. Пока шло следствие, полицейский полностью признал свою вину, а уголовное дело уже направлено в суд.

Обвиняемому теперь грозит до шести лет лишения свободы.