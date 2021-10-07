Росреестр защитит отечественное виноделие

Официально выделить земли, пригодные для выращивания винограда, предлагает Росреестр. Для них вводится отдельный вид разрешенного использования. Приказом Росреестра, который вступает в силу 8 октября, Классификатор видов разрешенного использования земельных участков дополняется новым видом - "Возделывание винограда на виноградопригодных землях".

Сейчас участки, занятые виноградниками, имеют вид разрешенного использования - "садоводство". Нововведение поможет сохранить виноградопригодные земли, подходящие под выращивание этих кустарников, ради повышения качества винограда и вина.

Установить новую категорию земель для защиты участков от застройки предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. По его словам, на краевом уровне виноградопригодные земли уже защитили от застройки. Теперь это необходимо сделать и на федеральном уровне. "Нужно полностью исключить их использование в других целях, кроме выращивания винограда", - заявил Кондратьев.

"Спрос на отечественный виноград и на винодельческую продукцию крайне высок. Внесение изменений в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков поможет сохранить в регионах площади для выращивания винодельческого сырья", - считает Скуфинский.

Закрепление за участками вида разрешенного использования "виноградарство" означает, что на данной территории невозможно будет вести строительные работы и использовать землю под выращивание других сельхозкультур.

Особенно важно это для южных регионов России, где развито виноградарство: Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, регионов Северного Кавказа, Ростовской, Астраханской, Волгоградской и некоторых других областей.