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Рубрика: Экономика

Росреестр защитит отечественное виноделие

Текст: Марина Трубилина
Официально выделить земли, пригодные для выращивания винограда, предлагает Росреестр. Для них вводится отдельный вид разрешенного использования. Приказом Росреестра, который вступает в силу 8 октября, Классификатор видов разрешенного использования земельных участков дополняется новым видом - "Возделывание винограда на виноградопригодных землях".
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Сейчас участки, занятые виноградниками, имеют вид разрешенного использования - "садоводство". Нововведение поможет сохранить виноградопригодные земли, подходящие под выращивание этих кустарников, ради повышения качества винограда и вина.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Установить новую категорию земель для защиты участков от застройки предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. По его словам, на краевом уровне виноградопригодные земли уже защитили от застройки. Теперь это необходимо сделать и на федеральном уровне. "Нужно полностью исключить их использование в других целях, кроме выращивания винограда", - заявил Кондратьев.

"Спрос на отечественный виноград и на винодельческую продукцию крайне высок. Внесение изменений в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков поможет сохранить в регионах площади для выращивания винодельческого сырья", - считает Скуфинский.

Закрепление за участками вида разрешенного использования "виноградарство" означает, что на данной территории невозможно будет вести строительные работы и использовать землю под выращивание других сельхозкультур.

Особенно важно это для южных регионов России, где развито виноградарство: Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, регионов Северного Кавказа, Ростовской, Астраханской, Волгоградской и некоторых других областей.

В регионах Экономика АПК Правительство Росреестр Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край ЮФО Республика Крым ЮФО Ростовская область ЮФО Астраханская область

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