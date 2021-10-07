"Россети Юг" обеспечат мощностью новый маслоэкстракционный завод

Специалисты "Россети Юг" обеспечат электроэнергией маслоэкстракционный завод (МЭЗ), который построит в селе Троицкое Ростовской области ООО "Агропрайм". Общая мощность присоединенного энергооборудования составит 4,9 МВт.

Все мероприятия по обеспечению мощностью МЭЗа планируется выполнить в течение двух лет. В частности, энергетики построят 400 метров воздушных линий электропередачи 110 кВ. Стоимость работ составит 18,5 миллиона рублей.

Троицкий МЭЗ мощностью одна тысяча тонн в сутки будет перерабатывать не только семена подсолнечника, но и другие культуры (рапс, сою), и выпускать сырое (гидратированное) масло, шрот, топливные гранулы (пеллеты).

Стоимость проекта составляет 3,3 миллиарда рублей.

Сейчас он проходит госэкспертизу. К строительству предприятия планируется приступить в этом году.