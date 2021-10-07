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07.10.2021 15:30

"Россети Юг" обеспечат мощностью новый маслоэкстракционный завод

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Специалисты "Россети Юг" обеспечат электроэнергией маслоэкстракционный завод (МЭЗ), который построит в селе Троицкое Ростовской области ООО "Агропрайм". Общая мощность присоединенного энергооборудования составит 4,9 МВт.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Все мероприятия по обеспечению мощностью МЭЗа планируется выполнить в течение двух лет. В частности, энергетики построят 400 метров воздушных линий электропередачи 110 кВ. Стоимость работ составит 18,5 миллиона рублей.

Фото: ПАО "Россети"
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Троицкий МЭЗ мощностью одна тысяча тонн в сутки будет перерабатывать не только семена подсолнечника, но и другие культуры (рапс, сою), и выпускать сырое (гидратированное) масло, шрот, топливные гранулы (пеллеты).

Стоимость проекта составляет 3,3 миллиарда рублей.

Сейчас он проходит госэкспертизу. К строительству предприятия планируется приступить в этом году.

В регионах Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Республика Крым Россети Юг

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