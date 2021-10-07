В каких городах России цены на жилье немного "остыли"

На вторичном рынке жилья цены продолжают расти, квадратный метр в среднем по стране подорожал на 6,5 процента. Такие данные приводит в своем свежем исследовании по итогам третьего квартала федеральный портал "Мир квартир". Его специалисты проанализировали рыночные предложения в 70 российских городах и сделали вывод - цены растут везде, кроме столицы.

Месяц за месяцем бьет ценовые рекорды недвижимость в Сочи. По итогам третьего квартала квадратный метр там подорожал на 26,7 процента. Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко объясняет этот резкий рост дефицитом на рынке недвижимости курорта, где был введен мораторий на новое строительство. Сообщалось, что он будет действовать до тех пор, пока не будет утвержден новый градостроительный план. Поэтому покупатели из-за фактического отсутствия возможности купить недвижимость на стадии строительства начали активно скупать метры на вторичном рынке, что и подогрело цены.

Сочи даже обошел Москву по цене элитной недвижимости. Первое сверхдорогое жилье должны построить в Олимпийском парке. На старте продаж цена квадратного метра в одном из возводимых комплексов сервисных апартаментов составляет почти 3 миллиона рублей, сообщила Марина Малкова из Maksimova&Bykov Consulting.

"За пределами Сочи и Москвы такие высокие цены не наблюдаются больше ни в одном городе России", - отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Краснодар тоже не отстает от Сочи. Как отмечают аналитики "Мир квартир", за третий квартал прирост в цене за квадратный метр "вторички" составил 26,5 процента. А с начала этого года - 44,7 процента.

В пятерку лидеров по подорожанию жилья на "вторичке" также вошли Махачкала (+13,6% за квартал), Севастополь (+12,7%) и Чита (+12,4%). В двух городах цены немного "остыли": в Архангельске (-1,6%) и Калуге (-0,3%).

В Москве рост квадратного метра минимальный, всего на 1,6 процента за квартал, а средняя цена лота не выросла вообще. Санкт-Петербург же показал 5,9 процента и 0,4 процента соответственно.

На вторичном рынке по всем городам средняя цена квадратного метра увеличилась за три месяца на 6,5 процента и составила 77 420 рублей. Средняя цена предложения - на 7,2 процента, до 4 338 363 рублей.

С начала этого года заметнее всего цены подскочили в следующих городах: Сочи (на 66,2%), Краснодар (+44,7%), Севастополь (+31,5%), Калининград (+30%). А в Московской области квадратный метр подорожал на 29,5 процента.

По данным "Мир квартир", подешевел с начала года только Архангельск, да и то чисто символически - на 0,8%. Наименьший рост был отмечен в Ростове-на-Дону (+7,3%), Екатеринбурге (+7,5%), Нижнем Тагиле (+8,1%), Москве (+8,5%) и Челябинске (+10,9%).

Средняя цена квадратного метра по всем городам с января выросла на 18,9%, лота - на 15,2%.

"С ограничением льготной ипотеки на первичном рынке спрос стал перетекать на "вторичку". К тому же цены на новостройки стали для многих покупателей заградительными, и те уже более склонны рассматривать готовое жилье. Возросший спрос стимулировал собственников поднять ценники, - комментирует Павел Луценко. - Переход подорожавших новостроек на регулярный рынок также способствовал увеличению средней стоимости квартир".