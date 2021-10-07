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Рубрика: В мире

В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины

Текст: Алексей Вакуленко

Политикам Европейского союза следовало бы заботиться не о вероятном распаде РФ и связанном с ним "возвращении" Крыма под юрисдикцию Украины, а о целостности Евросоюза, вероятность распада которого действительно высока. Об этом "РГ" заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, комментируя высказывание бывшего спикера парламента Литвы Витаутаса Ландсбергиса.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Отставной прибалтийский политик заявил, что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России, "который - лишь вопрос времени, поскольку все империи имеют свой конец".

Сенатор признался, что не понимает ожиданий европейских политиков, которые не устают прогнозировать распад России.

- Что, они после этого счастливыми станут? - риторически заметил он. - Что, в Европе сразу наступит благоденствие, и мир станет успешно развиваться?! Без России - никак: без русских, без менталитета, характера России, без ее деятельности в международных делах. Россия - страна, которая защищает наиболее обездоленные государства, находящиеся в очень сложном положении.

При этом член Совфеда подчеркнул, что в будущем у Евросоюза "вероятность развалиться на несколько порядков больше".

- Прежде всего потому, что Евросоюз ведет себя очень недружественно по отношению к государствам, которые не входят в состав ЕС, - пояснил Цеков. - Кроме того, Европейский союз преследует государства-члены ЕС за собственную суверенную политику. Поэтому пусть они лучше о себе беспокоятся, а не ждут, когда Россия распадется. Никакой радости в случае распада России им не будет.

Прокомментировал высказывание Ландсбергиса и глава РК Сергей Аксенов. Он отметил, что патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир.

- Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина, - заявил Аксенов. - Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти усугубляют внутренний раскол и сеют ненависть. А что касается "европейского" пути, мы четко видим, куда он завел Украину, Литву и другие прибалтийские страны. Они потеряли все достижения советского периода, весь экономический и промышленный потенциал. Наблюдается катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения, а также реабилитация нацистских преступников. Вот он - логический итог "европейского пути". Поэтому вместо того, чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазеру подумать о состоянии своей страны.

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