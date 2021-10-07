В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины

Политикам Европейского союза следовало бы заботиться не о вероятном распаде РФ и связанном с ним "возвращении" Крыма под юрисдикцию Украины, а о целостности Евросоюза, вероятность распада которого действительно высока. Об этом "РГ" заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, комментируя высказывание бывшего спикера парламента Литвы Витаутаса Ландсбергиса.

Отставной прибалтийский политик заявил, что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России, "который - лишь вопрос времени, поскольку все империи имеют свой конец".

Сенатор признался, что не понимает ожиданий европейских политиков, которые не устают прогнозировать распад России.

- Что, они после этого счастливыми станут? - риторически заметил он. - Что, в Европе сразу наступит благоденствие, и мир станет успешно развиваться?! Без России - никак: без русских, без менталитета, характера России, без ее деятельности в международных делах. Россия - страна, которая защищает наиболее обездоленные государства, находящиеся в очень сложном положении.

При этом член Совфеда подчеркнул, что в будущем у Евросоюза "вероятность развалиться на несколько порядков больше".

- Прежде всего потому, что Евросоюз ведет себя очень недружественно по отношению к государствам, которые не входят в состав ЕС, - пояснил Цеков. - Кроме того, Европейский союз преследует государства-члены ЕС за собственную суверенную политику. Поэтому пусть они лучше о себе беспокоятся, а не ждут, когда Россия распадется. Никакой радости в случае распада России им не будет.

Прокомментировал высказывание Ландсбергиса и глава РК Сергей Аксенов. Он отметил, что патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир.

- Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина, - заявил Аксенов. - Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти усугубляют внутренний раскол и сеют ненависть. А что касается "европейского" пути, мы четко видим, куда он завел Украину, Литву и другие прибалтийские страны. Они потеряли все достижения советского периода, весь экономический и промышленный потенциал. Наблюдается катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения, а также реабилитация нацистских преступников. Вот он - логический итог "европейского пути". Поэтому вместо того, чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазеру подумать о состоянии своей страны.