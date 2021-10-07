В Сочи откроются 30 зимних пляжей

В предстоящем сезоне в Сочи будут работать 30 зимних пляжей, сообщает пресс-служба мэрии.

Они расположены на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. При разработке концепции работы пляжей будут учитываться существующие пешеходные маршруты, а также предпочтения гостей и жителей курорта.

- Пляжные территории неотделимы от основных прогулочных пешеходных маршрутов на набережных города, составляющих единые зоны отдыха, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. - Это позволяет одновременно любоваться морскими пейзажами и дышать лечебным морским воздухом.

Она отметила, что на пляжах созданы комфортные условия для отдыха, проведения досуга, занятий спортом. Также они обеспечены достаточным количеством мест общественного питания на свежем воздухе круглогодичного формата.

В прогулочных зонах увеличится количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, а также санузлов. На всех зимних пляжах будут проводиться открытые спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха.

Кроме пляжей, в этом зимнем сезоне в Сочи продолжат работу 37 крупных объектов туристского показа в горном и прибрежном кластерах.