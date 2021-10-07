В Волгоградской области отремонтируют межрегиональную трассу

Новости

Исследователи заявили об угрозе женской безработицы в будущем 13:53
Песков: В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения Путина 13:48
На курорте Домбай построят новую канатную дорогу и горнолыжные трассы 13:43
Песков: Стимулирования вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не будет 13:41
ВОЗ опубликовала официальное определение постковидного синдрома 13:40
Песков сравнил заявления и действия НАТО 13:39
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" 13:35
Аукцион по продаже вещей Аль Капоне пройдет в США 13:34
ВВП Беларуси вырос в текущем году на три процента 13:32
Сенатором от Тамбовской области будет экс-губернатор Никитин 13:27
МИД РФ: На афгано-таджикской границе сейчас все спокойно 13:21
Правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами 13:19
У жителя Подмосковья обнаружили два пистолета и пистолет-пулемет 13:18
Вышел русский трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 13:13
Скончалась женщина, пострадавшая при взрыве в нижегородской многоэтажке 13:12
Финляндия перестала прививать вакциной Moderna мужчин младше 30 лет 13:10
Лукашенко уверен в поддержке России для противостояния западным санкциям 13:08
В Удмуртии из-за ухудшения ситуации с COVID-19 отменили диспансеризацию 13:08
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня 13:07
Матвиенко: Попытки извне повлиять на выборы в России становятся изощреннее 13:03
Самолет экстренно приземлился в Турции после сообщений о бомбе 12:56
На нефтяном танкере в Иркутской области произошел взрыв 12:55
Карелова: Участие в Евразийском женском форуме подтвердили более 100 стран 12:53
Госпитализированного с COVID Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ 12:52
"Газпром" заполнит российские подземные хранилища к концу октября 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 13:32

В Волгоградской области отремонтируют межрегиональную трассу

Текст: Роман Мерзляков
Автодорога от саратовской Самойловка до Шумилинской в Ростовской области проходит через несколько районов Волгоградской области. Она соединяет малые населенные пункты с райцентрами и региональными трассами. Ежегодно шоссе испытывает большую нагрузку, особенно в период уборки зерна. Ее состояние эксперты оценивали как неудовлетворительное, поэтому было принято решение приводить в порядок объект комплексно. С 2016 года в Еланском районе реконструировали мост через реку Сторичка, построили дорожный подъезд, ведущий к селу Родинское, полностью обновили 15 километров магистрали. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел участок, где работы близки к завершению: осталось обустроить съезды, установить остановочные павильоны, дорожные знаки и нанести разметку.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Елань серьезно продвинулась по дорожным вопросам, - отметил Бочаров. - Восстановлены два моста, разрушенные во время паводковой ситуации. Мост через реку Елань, поврежденный большегрузом, шедшим с большим перевесом, мы полностью реконструируем до конца года. Ряд объектов, на которые нужно обратить внимание, - это подъезды к населенным пунктам. Они достаточно значимые и по финансовым вложениям, и по необходимости для жителей. В рамках рабочей поездки мы примем окончательные решения.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
В Волгоградской области 80% смертей от ковида приходится на пожилых

В 2022-2023 годах модернизируют еще 26 километров этой трассы, до конца 2024 года приведут в порядок подъезды к хуторам Красноталовский, Алявы, реконструируют три мостовых перехода, отремонтируют более 23 километров автодорог "Елань - хутор Морец" и "Рудня - Вязовка - Михайловка".

Кроме того, в Еланском районе активно модернизируют, дооснащают ключевые объекты. Заметно преобразился кинотеатр "Горизонт". В 2019 году для него приобрели новое оборудование. Территорию вокру благоустроили, установили сцену. Впервые с момента строительства проходит полное обновление ДК "Юбилейный". С 2019 года здесь привели в порядок кровлю и основные помещения, поменяли окна на пластиковые, закупили кресла для зрительного зала, световое и музыкальное оборудование, отремонтировали действующую механику сцены. В стадии завершения - фасадные работы и основной зал. Подрядчику поставлена задача все закончить до конца декабря. В эти же сроки ДК получит автоклуб. Также в здании модернизирована система отопления. В жилом фонде Елани продолжается перевод на поквартирное отопление: 33 из 55 многоквартирных домов райцентра уже отапливаются индивидуально. Для хозяев это выгоднее в несколько раз.

Еще одно приоритетное направление работы - это обеспечение жителей качественной питьевой водой. Началось проектирование реконструкции водоснабжения Елани, в пяти селах и хуторах района устанавливают станции доочистки.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

Главное сегодня

Цены на газ в Европе рухнули ниже 1000 долларов
В Крыму Ландсбергису посоветовали решить проблему развала ЕС и Украины
В МИД рассказали об угрозах от альянса США, Британии и Австралии
Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина
Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19