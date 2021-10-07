В Волгоградской области отремонтируют межрегиональную трассу

Автодорога от саратовской Самойловка до Шумилинской в Ростовской области проходит через несколько районов Волгоградской области. Она соединяет малые населенные пункты с райцентрами и региональными трассами. Ежегодно шоссе испытывает большую нагрузку, особенно в период уборки зерна. Ее состояние эксперты оценивали как неудовлетворительное, поэтому было принято решение приводить в порядок объект комплексно. С 2016 года в Еланском районе реконструировали мост через реку Сторичка, построили дорожный подъезд, ведущий к селу Родинское, полностью обновили 15 километров магистрали. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел участок, где работы близки к завершению: осталось обустроить съезды, установить остановочные павильоны, дорожные знаки и нанести разметку.

- Елань серьезно продвинулась по дорожным вопросам, - отметил Бочаров. - Восстановлены два моста, разрушенные во время паводковой ситуации. Мост через реку Елань, поврежденный большегрузом, шедшим с большим перевесом, мы полностью реконструируем до конца года. Ряд объектов, на которые нужно обратить внимание, - это подъезды к населенным пунктам. Они достаточно значимые и по финансовым вложениям, и по необходимости для жителей. В рамках рабочей поездки мы примем окончательные решения.

В 2022-2023 годах модернизируют еще 26 километров этой трассы, до конца 2024 года приведут в порядок подъезды к хуторам Красноталовский, Алявы, реконструируют три мостовых перехода, отремонтируют более 23 километров автодорог "Елань - хутор Морец" и "Рудня - Вязовка - Михайловка".

Кроме того, в Еланском районе активно модернизируют, дооснащают ключевые объекты. Заметно преобразился кинотеатр "Горизонт". В 2019 году для него приобрели новое оборудование. Территорию вокру благоустроили, установили сцену. Впервые с момента строительства проходит полное обновление ДК "Юбилейный". С 2019 года здесь привели в порядок кровлю и основные помещения, поменяли окна на пластиковые, закупили кресла для зрительного зала, световое и музыкальное оборудование, отремонтировали действующую механику сцены. В стадии завершения - фасадные работы и основной зал. Подрядчику поставлена задача все закончить до конца декабря. В эти же сроки ДК получит автоклуб. Также в здании модернизирована система отопления. В жилом фонде Елани продолжается перевод на поквартирное отопление: 33 из 55 многоквартирных домов райцентра уже отапливаются индивидуально. Для хозяев это выгоднее в несколько раз.

Еще одно приоритетное направление работы - это обеспечение жителей качественной питьевой водой. Началось проектирование реконструкции водоснабжения Елани, в пяти селах и хуторах района устанавливают станции доочистки.