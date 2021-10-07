Жителя Екатеринбурга сняли с рейса в Турцию за агрессивное поведение

Из-за своего несдержанного поведения не смог улететь на отдых в Турцию житель Екатеринбурга.

Накануне к самолету, который должен отправиться в Анталью, вызвали наряд полиции: один из пассажиров начал буянить. 58-летний мужчина, судя по всему, был пьян, ругался матом, мешал всем, кто находился рядом, и игнорировал требования бортпроводников сесть на свое место.

Нарушителя доставили в дежурную часть и привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.