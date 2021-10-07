Челябинский суд запретил строить больницу в реликтовом бору

Челябинский областной суд удовлетворил коллективный иск защитников природы о запрете строительства детского хирургического корпуса на территории городского бора. Решение еще не вступило в законную силу, однако власти уже заявили, что готовы возвести объект на другом земельном участке.

- Постановление законодательного собрания области об исключении из границ городского бора земельного участка площадью 42,343 тысячи квадратных метров для расширения территории детской клинической больницы признано недействительным, - сообщили в пресс-службе суда.

Как пояснили в инстанции, решение может быть обжаловано во Втором апелляционном суде общей юрисдикции. И хотя ставить точку в затянувшемся противостоянии властей и защитников бора рано, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уже сообщила, что корпус будет построен на другом участке - у областной больницы. Эту задачу нужно решить до конца 2024 года и терять время на дальнейшие судебные разбирательства власти не намерены.

- Работы по межеванию и получению кадастрового номера нового земельного участка велись давно и находятся в завершающей стадии, - сообщила Ирина Гехт.

По ее данным, участок находится на территории Челябинской областной больницы, именно там и разместится детский хирургический корпус.

- Что касается дальнейших судебных процессов, то мы все-таки надеемся, что этот участок бора останется под развитие медицины, и там со временем разместится реабилитационный центр для детей. Эта зона вблизи медицинских центров и на территории, окруженной зеленым массивом будет максимально благоприятна для этих целей, - считает вице-губернатора.