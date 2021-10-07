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Рубрика: Общество

Челябинское озеро покрылось бирюзовой пеной

Текст: Михаил Пинкус
Фото: t.me/ACityThatSmog Фото: t.me/ACityThatSmog
Фото: t.me/ACityThatSmog

Челябинцев встревожила аномально голубая пена, покрывшая берега известного места отдыха - озера Смолино. Под появившимися в соцсетях фотографиями люди делятся различными предположениями - от разлива нефти до "разломов земной коры". Однако в минэкологии региона заверяют, что это явление никак не связано с техногенными факторами.

Фото: iStock
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- Скорее всего, происходит отмирание остатков сине-зеленых водорослей и их распад, - пояснил заместитель министра экологии Виталий Безруков. - При высвобождении компонентов разложения и образуется эта пена. Она не опасна и пропадет в ближайшие дни. Голубой цвет водорослей не может быть связан с промышленными и фекальными стоками - они в озеро не попадают.

Как пояснили в ведомстве, в Смолино могут оказаться только ливневые стоки. По данному факту неоднократно проводились проверки, а материалы для принятия мер направлялись в мэрию Челябинска.

Этой же версии придерживается и декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина. Она считает, что "пенообразователем" стали органические кислоты, появившиеся в процессе распада отцветших водорослей.

- Молекулы "пенообразователей" поднимаются на поверхность и взаимодействуют с молекулами воды, - рассказала Сибиркина. - Притяжение между ними уменьшает поверхностное натяжение воды, и воздух легче с ней смешивается. Так и возникает пена, которая скапливается у берегов водоемов в ветреную погоду. Чаще всего она абсолютно безвредна: "пенообразователь" в виде остатков отмерших водорослей и листьев составляет не более десяти процентов ее состава пены, а все остальное - это воздух и вода.

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