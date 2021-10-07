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07.10.2021 06:12
Рубрика: Власть

Ямал вошел в тройку регионов-лидеров по развитию социального бизнеса

Текст: Елена Панова
Ямал вошел в топ-3 среди 85 российских регионов по поддержке некоммерческих организаций и предпринимательства в социальной сфере.
Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО

Итоги рейтинга обнародовало Министерство экономического развития РФ. Социальный предприниматель это тот, чей бизнес направлен прежде всего на решение социальных проблем, получение выгоды для такого бизнесмена не стоит на первом месте. Но при этом многие из этих людей, как правило, уже научились зарабатывать деньги. И вложение средств в проекты помощи становится своего рода их миссией. При этом части социальных предпринимателей все же необходима поддержка властей, особенно на старте развития социальных проектов.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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По мнению специалистов минэкономразвития, на Ямале власти уделяют большое внимание последовательному развитию инфраструктуры и доступности мер поддержки для социальных предпринимателей, чем и обусловлена высокая позиция в рейтинге.

Так, полгода назад на Ямале запустили уникальную для всей страны меру финансовой поддержки - учредили гранты главы региона для начинающих социальных предпринимателей. Затем стартовала заявочная кампания на гранты в сфере социального бизнеса. Сейчас определены 15 социальных предприятий, которые могут получить на развитие своего бизнеса миллион рублей.

Кроме того, для социальных предпринимателей Ямала организованы практически постоянные обучающие семинары и тренинги, которые позволяют им успешно развивать свой бизнес.

Все образовательные мероприятия проходят на базе окружного центра "Мой бизнес". Бизнесменам помогают разработать фирменный стиль и презентовать услуги на интернет-площадках, в формате "одного окна" подбирают актуальные инструменты для развития предприятия.

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Три города Ямала вошли в тройку лучших по развитию малого и среднего бизнеса в России. Эксперты анализировали состояние предпринимательства и наличие условий, необходимых для его развития в 1115 городах России. В итоге пришли к выводу, что среди городов с численностью 100-250 тысяч жителей третье место необходимо присудить Новому Уренгою. Не попал в первую десятку в этой номинации, но причислен к перспективным для развития предпринимательства и Ноябрьск.

Лидером среди городов с численностью 50-100 тысяч жителей стал Салехард, он на десять с лишним баллов оторвался от Снежинска и Тобольска, стоящих на втором и третьем месте.

Среди малых городов, до 50 тысяч жителей, на четвертую позицию эксперты поставили Губкинский, от лидера Циолковского его отделяет всего 9 баллов. В число городов с благоприятными условиями ведения бизнеса попали также ямальские муниципалитеты - Лабытнанги, Тарко-Сале, Надым и Муравленко.

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В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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