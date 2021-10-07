Юристы объяснили, кому принадлежат права на треки Александра Барыкина

Больше года продолжался судебный спор за треки популярного в советские годы музыканта Александра Барыкина. Наследники считали, что файлы в соцсетях размещаются для скачивания незаконно. Музыкальные лейблы, в свою очередь, доказывали, что права на звукозаписи принадлежат им, а не семье исполнителя.

Спорили не об авторстве текста или музыки - это никем под сомнение не ставилось, а об исключительных правах на фонограммы. Крупное издательство "Джем", которое по лицензионному договору представляет интересы пяти наследников Бырыкина (настоящая фамилия певца), требовало через суд прекратить "создание технических условий, обеспечивающих незаконное размещение объектов интеллектуальной собственности" в Интернете. Под этим понимались записи всем хорошо знакомых песен: "Программа передач на завтра", "Аэропорт", "Букет", "20:00" и других. В качестве ответчиков фигурировали "Яндекс", "Гугл", "Мейл.ру", "ВКонтакте", "Объединенное Медиа Агентство".

"Джем" настаивал: Александр Барыкин является не только создателем музыки и слов, но и фонограмм. Соответственно, смежные права на них принадлежат его матери, вдове и детям. При этом иски почему-то предъявлял не звукозаписывающим компаниям, а электронным платформам.

- Из пяти аналогичных дел в первой инстанции "Джем" проиграл пять. Мосгорсуд подтвердил, что все права на фонограммы принадлежат музыкальному лейблу, а значит, не могут быть частью наследства. Одно из решений уже вступило в силу после апелляции. В сентябре будет рассматриваться второе, - рассказала юрист Валерия Рытвина. - По сути, мы создали прецедент в части знака охраны смежного права на фонограмму.

Согласно ст. 1322 ГК РФ ее изготовителем признается лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись, использовавшее для этого свои профессиональные навыки и дорогостоящее оборудование. Именно ему принадлежит исключительное право на аудио, независимо от наличия авторских прав. Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, большинство компакт-дисков с песнями Барыкина выпущено "Мороз Рекордс", что подтверждается знаком охраны: латинской буквой "р" в окружности, брендом на упаковке и датой первой публикации. В 2007 году между Александром Барыкиным и "Мороз Мьюзик" был заключен лицензионный договор на использование произведений, фонограмм и исполнение. Все права, в том числе на распространение записей в интерактивном режиме, передавались лейблу. Этим договором закреплялись условия более раннего соглашения, от 1997 года, между Барыкиным и Traditional Export Import Group. В 1998 году корпорация переуступила свои полномочия "Мороз Мьюзик". Сегодня юридически преемником этой компании является ООО "Музыкальное право", и оно, кстати, совсем не против размещения треков на сайтах.

Студийная и концертная версии - отдельные объекты интеллектуальной собственности. А тот, кто осуществил сложную техническую переработку записи, тоже получает смежные права

- В 1990 годы "Мороз Рекордс" частично выкупил бобины с фонограммами группы "Карнавал", а частично оплатил Барыкину записи альбомов в студии. По тем временам это были очень крупные суммы. За все 25 лет сотрудничества музыкант ни разу не высказал претензий в адрес инвесторов, - объясняет Валерия Рытвина. - Но сегодня Александр Барыкин не так популярен, как раньше, а значит, и на цифровых площадках слушают его не так часто. Скорее всего, наследников ввели в заблуждение разговорами о гипотетических миллионных доходах.

Сложность спора заключалась в том, что у любого музыкального произведения может быть множество фонограмм, например, с точки зрения закона студийная и концертная версии - уже отдельные объекты интеллектуальной собственности. Более того, тот, кто осуществил сложную техническую переработку записи, например оцифровал, создал ремикс, сэмплирование, тоже получает смежные права. Так, согласно выводам коллегии по гражданским делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции, у бренда "Мороз Рекордс" помимо лицензионного договора на фонограммы 1995-2009 годов возникло смежное право на оцифрованные треки.

Родственники Александра Барыкина утверждали, что первым инициатором записей был сам автор-исполнитель, но доказать этого не смогли. В материалах дела фигурировала только флеш-карта с более чем 500 файлами, переданная по лицензионному договору издательству "Джем". Очевидно, что технически они созданы позже 1994-1995 годов: тогда еще не было таких цифровых носителей. Сравнить файлы с тем, что было размещено в Интернете, судьи тоже не смогли: к моменту разбирательств треки удалили по требованию истца.

- Когда установлено наличие множества фонограмм одних и тех же музыкальных произведений, а также правообладателей на различные фонограммы, сама по себе фиксация размещения на сайте с помощью скриншота в отсутствие возможности установления исключительных звуковых записей не является прямым доказательством нарушения прав, - резюмировал суд.

Мнения

Дмитрий Непокрытый, независимый концертный промоутер по Уральскому региону:

- В те лихие времена артист, как правило, не обладал знаниями в области юриспруденции и не заглядывал в будущее, доверяя это лейблу. При этом понятны вложения лейбла в популяризацию и поддержание музыканта. Сейчас, мне кажется, теряется эта зависимость: творческий человек может самостоятельно увеличить свою популярность. Думаю, он сам должен решать судьбу своих произведений, независимо от отношений с помощником (лейблом), а наследование - проходить по обычной схеме (ближайшему родственнику). Тогда станет меньше споров. Я давно в этой сфере и я за уважение авторских прав, но с понятной системой их регулирования.

Евгений Дедков, управляющий партнер юрфирмы, патентный поверенный:

- Проблема со смежными правами на фонограммы - та же, что и с авторскими правами на музыкальные произведения: исключительные могут свободно переходить от одних лиц к другим, в том числе по договорам, однако действительный правообладатель не фиксируется ни в каком реестре. Это порождает споры, которые могут осложняться давностью отношений, цепочкой сделок по передаче прав и разным содержанием законодательства на момент заключения этих сделок, а также утратой документов. В каждом таком деле на судью возлагается непростая задача установить действительного правообладателя. Практика показывает, что более профессионально они рассматриваются в системе арбитражных судов, где функционирует кассационная инстанция - суд по интеллектуальным правам. Даже когда на звание правообладателя претендует гражданин, не имеющий статуса ИП, это достаточно просто сделать, заключив с юрлицом или ИП договор исключительной лицензии, договор о передаче прав в доверительное управление или договор цессии права на взыскание компенсации за допущенное правонарушение.