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07.10.2021 06:01
Рубрика: Общество

Из-за чего на Среднем Урале погибли пчелы

На Урале минувшим летом опустела тысяча ульев
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 230(8581)
Третий год подряд в Свердловской области продолжается мор пчел. Нынешним летом трудолюбивые насекомые погибли фактически в каждом шестом улье, установленном уральскими пасечниками. В управлении Россельхознадзора региона зафиксировали гибель тысячи пчелосемей после сбора меда на обработанных химикатами полях.
С каждого улья пчеловоды получают около 50 килограммов меда, так что потеря пчел - серьезный удар и по семейному бюджету. Фото: Татьяна Андреева/РГ С каждого улья пчеловоды получают около 50 килограммов меда, так что потеря пчел - серьезный удар и по семейному бюджету. Фото: Татьяна Андреева/РГ
С каждого улья пчеловоды получают около 50 килограммов меда, так что потеря пчел - серьезный удар и по семейному бюджету. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По данным министерства АПК и продовольствия региона, на Среднем Урале было зарегистрировано чуть более 6,5 тысячи пчелосемей. Пасечники признаются, что официальная статистика не полная: владельцы нескольких ульев часто предпочитают не извещать власти о своем увлечении. Но и в случае гибели подопечных никому никаких претензий предъявить не могут. Как считает председатель регионального отделения Союза пчеловодов России Валентин Суставов, реальные цифры как минимум в четыре раза выше официальных, а экономический ущерб, по предварительным подсчетам, превысил три миллиона рублей.

Фото: iStock
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- Гибель пчел зафиксирована почти в каждом районе области. Коллективное обращение от пасечников пришло из Сухоложского района. Проверка подтвердила: при обработке полей рапса агропредприятие применяло совершенно не те препараты, которые разрешено использовать. Но самая критическая ситуация сложилась в Шалинском районе: здесь с заявлениями о гибели 394 пчелосемей к нам обратилось более трех десятков крестьян, - сообщила представитель Россельхознадзора Клавдия Щербакова.

Среди пострадавших - фермер Павел Калинин, на пасеке которого было 16 ульев. Пчеловодством он занимается почти 10 лет, ежегодно заготавливал для себя и на продажу не менее 50 килограммов меда с каждой семьи. А нынче остался и без жужжащих производителей, и без целебного продукта: в конце июня, вернувшись с полей, насекомые стали гибнуть. Пасечник начал собственное расследование и обнаружил на обочине у поля упаковку от гербицидов с надписью: "Опасно для пчел".

- Смел с летков мертвых пчел и отвез в Россельхознадзор на экспертизу. Там подтвердили: отравление химикатами. Написали заявление в прокуратуру, передали все улики и ждем, какое будет наказание для предприятия, - рассказывает Калинин.

За нарушение регламента применения химпрепаратов и отсутствие оповещения пчеловодов о готовящейся обработке полей сельхозпредприятие ждет административное наказание

По закону за гибель пчел (точнее, за нарушение регламента применения гербицидов, пестицидов и прочих химических препаратов и за отсутствие своевременного оповещения пчеловодов о готовящейся обработке полей) сельхозпредприятие ждет административная ответственность: штраф или приостановка деятельности. Большинство пчеловодов с таким мягким наказанием не согласны и подают в суд на аграриев с требованием компенсировать убытки. В этом году пасечник из села Новопышминского отсудил у хозяйства за опустевшие ульи 100 тысяч рублей.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Пчеловоды получили долгожданный статус сельхозпроизводителей

Как указывают специалисты, одна из причин участившегося мора пчел - увеличение посевов рапса. Только в этом году его площади в Свердловской области выросли в 2,5 раза. Богато цветущее растение оценили не только кормозаготовители, но и пчелы. В начале лета сборщицы меда активно слетаются на рапсовые поля, но как раз в этот период аграрии обрабатывают культуру химией от вредителей.

- Пчела - это не просто производитель меда. Она самый массовый природный опылитель. На земле более 200 видов растений нуждаются в контакте с пчелой. По мировой статистике, доход от повышения урожайности благодаря естественному опылению насекомыми сельхозкультур достигает 160 миллионов долларов, - говорит проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин. - В Китае есть провинция, где уже вымерли все пчелы и жители вынуждены самостоятельно опылять поля и сады: переносят пыльцу с цветка на цветок куриными перьями. Понятно, что производительность в десятки раз ниже, чем у насекомых.

Эксперты признают: избавить сельское хозяйство от химии сложно. Можно, конечно, при борьбе с сорняками и насекомыми-вредителями использовать зарекомендовавшие себя веками методы, в частности осеннюю вспашку зяби. Но большинство хозяйств сейчас предпочитает не тратить горючее, а приобрести дешевые химикаты.

- Применение пестицидов должно быть научно обоснованным, с учетом порога вредности. Для каждого хозяйства необходимо разработать свою программу использования химикатов в точечном режиме, - уверен Карпухин.

Кстати

Летом нынешнего года Россельхознадзору вернули право контролировать рынок химикатов по всему спектру - от производства до использования. Ведомство планирует с 2022 года запустить специальную информационную платформу на базе системы "Цербер", где, в частности, сельхозпроизводители должны будут указывать в режиме онлайн, когда и какой препарат используют на полях. Так ведомство намерено снизить химическую нагрузку на пашню, а заодно позаботиться о пчелах.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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