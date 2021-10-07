Куда не пустят уральцев без QR-кода

Роспотребнадзор Свердловской области пояснил, в какие учреждения и на какие мероприятия в ближайшем будущем будет не попасть без QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против коронавируса.

Напомним, ранее в регионе было объявлено о введение ограничений на посещение ряда мест для тех, кто не привился или не переболел COVID-19. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, это будут рестораны, кафе, выставочные залы и музеи, санатории и базы отдыха, фитнес-центры и тренажерные залы. Цель - сдержать рост заболеваемости инфекцией.

После сделанного местными властями заявления в контролирующие органы посыпались запросы от организаторов массовых мероприятий с просьбой разъяснить, как все будет устроено. В ответ Роспотребнадзор счел необходимым выпустить пояснение.

Согласно информации ведомства, доступ в определенные зоны будет возможен для граждан, имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции либо после вакцинации, либо после перенесенного в последние полгода заболевания.

"Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом на "Госуслугах". Потребуется также документ, удостоверяющий личность", - рассказали в пресс-службе управления, подчеркнув: отрицательные результаты ПЦР-тестов не являются основанием для посещения "зон, свободных от COVID-19".

На сегодня ситуация с заболеваемостью в области позволяет проводить массовые мероприятия с участием не более пяти сотен человек.