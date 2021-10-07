На Ямале браконьеры выловили редкую рыбу на 10 миллионов рублей

На реке Малая Обь в Приуральском районе полицейские поймали четырех жителей поселка Белоярск, что находится неподалеку от водоема. У них изъяли почти три тысячи выловленных рыб.

Задержание произошло второго октября, сообщили в пресс-службе УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. У злоумышленников обнаружили 2776 особей чира, два муксуна, шесть особей нельмы. Эти виды занесены в Красную книгу РФ, их вылов запрещен на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. По подсчетам правоохранителей, сельчане нанесли государству вред в размере десяти миллионов рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о незаконном вылове рыб в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 256 УК РФ). Сейчас подозреваемых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.