На Урале полиция через суд взыскала неустойку с поставщика оборудования

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел необычное дело, где пострадавшей стороной выступил полицейский главк региона, не дождавшийся поставки 600 индивидуальных блоков питания для компьютеров, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа.

Получившая контракт фирма из Краснодарского края не выполнила обязательств, и полиции пришлось расторгнуть договор и приобрести необходимое оборудование у другого поставщика. Но все это заняло значительное время - более пяти месяцев, за которые цены существенно выросли. В итоге вместо 600 "бесперебойников" за те же 2,75 миллиона рублей ГУ МВД региона удалось приобрести только 422. В суде подсчитали, что каждая единица оборудования обошлась полиции почти на две тысячи рублей дороже, чем предусматривалось первым контрактом. А по закону ответственность за это возлагается на виновника, не выполнившего условия поставки.

Кроме того, одним из пунктов контракта за его невыполнение был предусмотрен штраф в размере 10 процентов от общей суммы и неустойка за каждый день просрочки. Взыскать понесенные убытки, неустойку и штраф полиция попросила с нерадивого поставщика. И, разобравшись в обстоятельствах дела, суд пошел ей навстречу: ответчик выплатит истцу более 1,124 миллиона рублей.