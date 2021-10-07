Почему на холодном Урале выросла популярность квартир с террасами

Сразу несколько екатеринбургских застройщиков выставили на продажу новый формат жилья - квартиры с террасами. Для кого они предназначены и будут ли востребованы в прохладном уральском климате?

Например, компания "Атлас Девелопмент" предлагает подобную новинку в жилом комплексе в Юго-Западном районе. У "Атомстройкомплекса" похожие варианты есть в проектах на Уралмаше. Пожалуй, самый широкий выбор покупателям предоставила "Брусника": на первом этаже - квартиры с террасами и отдельным входом, на верхних - пентхаусы и дуплексы с террасой на крыше.

Как правило, все эти квартиры очень просторные, от 90 до 160 квадратных метров, с панорамным остеклением, открывающим красивый вид на город или зеленый двор. Сами по себе террасы напоминают широкие открытые балконы в экостиле. Подо что их приспособить, подскажет фантазия владельца. С одной стороны, это увеличивает жилое пространство, с другой - расширяет его функциональность в разные сезоны. Плюс некое ощущение жизни на природе с ранней весны до поздней осени.

- Расположенные на первых этажах террасы привлекают семейную аудиторию и чаще используются как дополнительная безопасная детская площадка. На них размещают качели, детские бассейны и даже мини-огороды. Террасы на верхних этажах - видовые, они чаще используются как эффектное место для сбора гостей, привлекают молодежь, активных, современных людей. Кроме того, это еще и возможность создать свой вид из окна. Например, высадить деревья в кадках и любоваться зеленым пейзажем не выходя на улицу, - рассуждает заместитель директора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова.

По словам руководителя подразделения управления продажами компании "Брусника" Максима Молодцова, из-за удорожания жилья клиент сегодня готов пожертвовать лишними квадратами, чтобы остаться в пределах среднего чека. Однако потребность в дополнительном комфорте и разных вариантах использования жилплощади, связанная в том числе с пандемией и изоляцией, остается.

Потребность в дополнительном комфорте и разных вариантах использования жилплощади, связанная в том числе с пандемией и изоляцией, у людей остается

- Этот тренд застройщики предвидели, - говорит Молодцов. - Мы работаем над повышением эффективности полезной площади, добавляем в имеющиеся планировки летние помещения, отдельные входы. Те же 50 квадратных метров могут быть очень разными.

Свои рассуждения застройщики подкрепляют маркетинговыми исследованиями. Так, опрос, который провел аналитический центр "Брусники", показал, что около трети жителей крупных городов готовы переплатить за террасу при выборе нового жилья. В нем участвовало 1,5 тысячи человек, в том числе из Екатеринбурга, Тюмени и Кургана. Террасы на крыше привлекательными посчитали 16 процентов жителей Среднего Урала и 15 процентов тюменцев, что не так уж мало, учитывая новизну продукта. Варианту на первом этаже отдали предпочтение 22 процента респондентов из Кургана.

Несмотря на все плюсы террасы, у нее есть и минусы. Главный из них - сезонность. К тому же ухаживать за этим помещением жильцам придется самим. Если вы хотите проводить там время и зимой, придется организовать электрообогрев. Кроме того, отделочные материалы, не закрытые от солнца и дождей маркизами или навесом, могут быстро потерять первоначальный вид. Впрочем, застройщики уверены, что уральский климат не является помехой.

- Как в ресторанах давно прижились и пользуются популярностью летние веранды, так террасы в жилых домах имеют устойчивый покупательский спрос. Как и другие виды летних помещений, они входят в площадь квартиры, но с коэффициентом 0,3. Козырьки, ограждения, водостоки, а также мобильные обогреватели позволяют комфортно использовать их в разное время года, - поясняет Надежда Абакумова.

По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, квартиры с террасами нельзя назвать 100-процентной новинкой для екатеринбургского рынка. Такие предложения были и пять лет назад, но единичные, сейчас их значительно больше. Террасы тоже стали разнообразнее. Но все равно доля подобных объектов на рынке невелика.

- Я бы не ограничивал этот формат только комфорт-классом и бизнес-классом жилья. Больше зависит от позиции девелопера: террасы - это шаг в сторону качественного разнообразия в рамках конкретного проекта. А также элемент продвижения всего жилого комплекса через уникальные планировочные решения. Понятно, что зима у нас долгая, на юге этот вариант более привлекателен, но, думаю, покупатели отдают себе отчет в этом, - рассуждает эксперт.